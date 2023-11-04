"Ньюкасл" нанес "Арсеналу" его первое поражение в сезоне Премьер-Лиги

Энтони Гордон "Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0.

Главный тренер "сорок" Эдди Хау вернулся к тому же сочетанию игроков, что начинали ничейный матч против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд.

Из стартового состава "канониров" пропали Якуб Кивер, Александр Зинченко и Эмиль Смит-Роу. Вместо них вышли Габриэль Магальэяс, Такехиро Томиясу и Жоржиньо.

"Ньюкасл", как водится, довольно бодро начал матч, однако "Арсенал" быстро пришел в себя и стал отвечать своими атаками, отметившись несколькими неточными ударами.

На 29-й минуте Каллум Уилсон пытался поразить ворота со считанных метров, однако Вильям Салиба помешал нападающему хозяев прицельно пробить по летящему мячу.

Вскоре гости едва не остались вдесятером. Кай Хаверц в подкате у бровки снес Шона Лонгстаффа, однако рефери и VAR решили ограничиться желтой карточкой.

Фол Хаверца накалил страсти, но и отодвинул игру на второй план. За первые 45 минут зрители "Сент-Джеймс Парк" увидели лишь один удар в створ.

После перерыва команды продолжили сражаться, а на 64-й минуте счет был открыт. После заброса к дальней штанге Жоэлинтон поборолся с Габриэлем и сделал скидку на Энтони Гордона, который затолкал мяч в ворота — 1:0. Система VAR гол одобрила, несмотря на подозрения насчет выхода снаряда за пределы поля, фола и офсайда.

На концовку "Ньюкасл" полностью закрылся, окопавшись возле своих ворот. "Арсенал" безраздельно владел мячом, но хотя бы выйти на удар никак не мог.

"Ньюкасл" и "Арсенал" устроили настоящую битву, и даже если бы гол Гордона не был засчитан, матч нельзя было бы назвать скучным. "Сороки" нанесли сопернику его первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги и подтянулись к топ-4.

"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2023 22:30

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 04.11.2023 23:28 # v-0987654321
    Та мне похйу кто там проигрывает в Апл е

    я люблю ссать на ротан пенсов ахахахаха животные ибанные

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  2. burnley 04.11.2023 23:26 # burnley
    Вот в чем отличие чемпионского характера Челси от куколдского Арсенала:

    Челси: Команда в полном говне. Весь сезон сосёт кому не попадя как последняя шлюха. 0 задач и надежд. Просто полные куски говна. И всё равно проебывая Бренфорду 0:1 Санчес идёт в чужую штрафную на угловой. Потому что характер!

    Арсенал: Чемпионские амбиции, 0 поражений в сезоне. Как бы единственный клуб, который может навязать конкуренцию Сити. Проебывают 1:0 Ньюкаслу из-за ошибки Райи. 500 угловых в конце и тот трусливо шароебиться в своей штрафной.


    Вот и вся суть. Арсенал никогда не будет чемпионом с таким характером. Поздравляю Сити с 4-м подряд!

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  3. vagifspurs 04.11.2023 23:21 # vagifspurs
    Конкурентов то уже нет, все слились, Тоттенхэм идет к трону, бойтесь!

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  4. memfis63 04.11.2023 23:20 # memfis63
    лан, проехали этот гол
    сорок с победой
    арс играет не плохо, но нужны травмированные вернулись + зимнее ТО провести хорошо

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  5. barstreetboy 04.11.2023 23:20 # barstreetboy
    Скучный чемпионат стал, конкурентов совсем нет, изи чемпик КОРОЛЕЙ!!!

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  6. hachidlo 04.11.2023 23:19 # hachidlo
    Опять плохому танцору (читай: Арсеналу) яйца мешают. Вот если бы не судья, вот если бы не газон, вот если бы не вар, вот если бы не бавария, вот если бы...

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  7. v-0987654321 04.11.2023 23:17 # v-0987654321
    Самый конченный клуб – это Ишакси

    ахахахаха

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  8. ivan-tns 04.11.2023 23:10 # ivan-tns
    Отличный боевой матч! Жаль, что гол левый, и только один!

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  9. sausage 04.11.2023 23:10 # sausage
    Хватит тут конспирологию разводить. Судья конечно нахуевертил, но в обе стороны. Один момент с Хаверцом чего стоит, сажает с нихуя на жк сразу трёх игроков Ньюкасла, которые в принципе возмущались по праву. Сороки тоже ещё те дровосеки, но именно судья их разгорячил и не смог игру удержать.

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  10. chelsea88 04.11.2023 23:09 # chelsea88
    Судья 100% прав. В рот вые6анных ггшек надо унижать постоянно.
    Я б ещё удалил пару калониров, чтоб сороки их трахнули от души.
    Но и так пойдёт, никчёмные заднеприводные страдают)

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  11. chupa-chupsi 04.11.2023 23:03 # chupa-chupsi
    А вообще после матча фулхэм - помойка, это был словно глоток качественного охуенного футбола в обе стороны, хоть и всего один гол был.
    Супер!

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  12. barstreetboy 04.11.2023 22:57 # barstreetboy
    КОРОЛИ На Троне!!!

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  13. eakz 04.11.2023 22:54 # eakz
    я даже знаю как все было:
    Шейхи: "Слушай судья, если победит мой клуб, неважно какими способами, на твой каспи закидываем пару лямов зелени", а хочешь быть справедливым, пошел нах."

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  14. edgarkuznetsov 04.11.2023 22:53 # edgarkuznetsov
    Поздравляю НЮ,молодцы ,наконец-то у арсенала никакая хуета в конце матча на шару не залетела

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  15. tigerpool 04.11.2023 22:51 # tigerpool
    Вообще ничего не показали для победы гейгуннеры, как итог заслуженная победа саудитов. Вообще педики должны были проиграть еще пенсам, если бы не долбофутбол Почки подконец матча.

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  16. alexomck 04.11.2023 22:50 # alexomck
    Гол левый, конечно, но теперь всех соперников Ливерпуля по таблице топить будут - портовые своего добились:)

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  17. ugunner4 04.11.2023 22:48 # ugunner4
    3 фола в одном эпизоде и на все 3 судьям похуй.

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  18. sausage 04.11.2023 22:47 # sausage
    Ух ты, а тем временем Баварка и Кейн надругались над Дортмундом в гостях.

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  19. aliluya-nn 04.11.2023 22:46 # aliluya-nn
    Отвратительное судейство ..прям периодически удивляешься какую дичь засчитывают в ворота Арсенала ..где 9/10 нейтральных болельщиков скажут, что нельзя это засчитывать, а судья засчитывает
    ..и Ньюкасл дровосеки какие-то, столько грязи
    ..ждем Эдегора, а то нп хватает креатива Арсеналу

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  20. takernotagiver 04.11.2023 22:45 # takernotagiver
    Как заебали тупые судьи. Не помню я, чтоб они тупили в матчах Сити. Вывод - судьи на зарплате у шейхов

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