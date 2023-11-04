"Ньюкасл" нанес "Арсеналу" его первое поражение в сезоне Премьер-Лиги

"Арсенал" потерпел свое первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги, уступив в гостях у "Ньюкасла" со счетом 1:0.

Главный тренер "сорок" Эдди Хау вернулся к тому же сочетанию игроков, что начинали ничейный матч против "Вулверхэмптона" в прошлый уикенд.



Из стартового состава "канониров" пропали Якуб Кивер, Александр Зинченко и Эмиль Смит-Роу. Вместо них вышли Габриэль Магальэяс, Такехиро Томиясу и Жоржиньо.



"Ньюкасл", как водится, довольно бодро начал матч, однако "Арсенал" быстро пришел в себя и стал отвечать своими атаками, отметившись несколькими неточными ударами.



На 29-й минуте Каллум Уилсон пытался поразить ворота со считанных метров, однако Вильям Салиба помешал нападающему хозяев прицельно пробить по летящему мячу.



Вскоре гости едва не остались вдесятером. Кай Хаверц в подкате у бровки снес Шона Лонгстаффа, однако рефери и VAR решили ограничиться желтой карточкой.



Фол Хаверца накалил страсти, но и отодвинул игру на второй план. За первые 45 минут зрители "Сент-Джеймс Парк" увидели лишь один удар в створ.



После перерыва команды продолжили сражаться, а на 64-й минуте счет был открыт. После заброса к дальней штанге Жоэлинтон поборолся с Габриэлем и сделал скидку на Энтони Гордона, который затолкал мяч в ворота — 1:0. Система VAR гол одобрила, несмотря на подозрения насчет выхода снаряда за пределы поля, фола и офсайда.



На концовку "Ньюкасл" полностью закрылся, окопавшись возле своих ворот. "Арсенал" безраздельно владел мячом, но хотя бы выйти на удар никак не мог.



"Ньюкасл" и "Арсенал" устроили настоящую битву, и даже если бы гол Гордона не был засчитан, матч нельзя было бы назвать скучным. "Сороки" нанесли сопернику его первое поражение в этом сезоне Премьер-Лиги и подтянулись к топ-4.



"Ньюкасл" — "Арсенал". Отчет о матче