Холанд получил травму лодыжки против "Борнмута"

Эрлинг Холанд Нападающий Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в победном для "Манчестер Сити" матче против "Борнмута" (6:1).

Субботний матч Премьер-Лиги на "Этихад" оказался завершен для Холанда в перерыве, когда Эрлинг был заменен на Фила Фодена.

Эта замена была вынужденной, потому что Холанд повредил свою лодыжку. Теперь 23-летний норвежец рискует пропустить матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" в следующий вторник.

"Он подвернул лодыжку. Мы не хотели рисковать им, и он не чувствовал себя комфортно. Он может вернуться во вторник или в следующее воскресенье", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола BBC.


Метки Манчестер Сити, травмы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2023 22:00

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