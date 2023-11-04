Холанд получил травму лодыжки против "Борнмута"

Нападающий Эрлинг Холанд получил травму лодыжки в победном для "Манчестер Сити" матче против "Борнмута" (6:1).

Субботний матч Премьер-Лиги на "Этихад" оказался завершен для Холанда в перерыве, когда Эрлинг был заменен на Фила Фодена.



Эта замена была вынужденной, потому что Холанд повредил свою лодыжку. Теперь 23-летний норвежец рискует пропустить матч Лиги Чемпионов против "Янг Бойз" в следующий вторник.



"Он подвернул лодыжку. Мы не хотели рисковать им, и он не чувствовал себя комфортно. Он может вернуться во вторник или в следующее воскресенье", — сообщил главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола BBC.