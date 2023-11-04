Тен Хаг "не понимает" призывы лишить Фернандеша капитанства

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что "не понимает" призывы лишить полузащитника Бруну Фернандеша капитанской повязки.

После поражения "Юнайтед" от "Манчестер Сити" со счетом 0:3 в прошлый уикенд легенда "красных дьяволов" Рой Кин призвал Тен Хага забрать повязку у Фернандеша.



Однако в субботу именно Фернандеш принес "Юнайтед" победу в выездном противостоянии с "Фулхэмом" (0:1), и после финального свистка Тен Хаг ответил Кину.



"Я не понимаю этого. Каждый совершает ошибки, и никто не идеален, но он делает много хороших вещей".



"Каждый раз, будучи капитаном, он подает пример. Сегодня вы видели, как он трудится, как он прессингует, и в конце он забил гол. Поэтому он имеет огромное значение для нас", — сообщил Тен Хаг TNT Sports.