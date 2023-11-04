"Сити" сокрушил "Борнмут" благодаря великолепному Доку

Жереми Доку Гол и четыре результативные передачи Жереми Доку позволили "Манчестер Сити" сокрушить "Борнмут" со счетом 6:1.

В стартовый состав "горожан" на этот матч вернулись Мануэль Аканджи, Натан Аке, Матео Ковачич и Жереми Доку, тогда как Рубен Диаш, Йошко Гвардиол, Фил Фоден и Джек Грилиш переместились на скамейку запасных.

У "вишенок" Ллойд Келли, Макс Ааронс и Маркус Тавернье появились вместо Адама Смита, Джастина Клюйверта и Антуана Семеньо.

Матч начался по предсказуемому сценарию. Хозяева забрали себе мяч и принялись нагнетать давление. Гости оказались заперты на своей половине поля.

"Сити" давил, наносил удары, а на 22-й минуте Эрлинг Холанд даже пробил головой в штангу.

В итоге "Борнмут" хватило только на полчаса. Доку сыграл на Родри и рванул в штрафную, где получил ответную передачу, а затем забросил мяч в ворота — 1:0.

А уже на 33-й минуте "горожане" сделали счет комфортным. Бернарду Силва пробил в касание низом из пределов штрафной после хорошей игры Доку на правом краю площадки — 2:0.

Спустя еще четыре минуты Доку продолжил свой бенефис, пробив с дистанции в дальний нижний угол ворот при помощи рикошета от Аканджи — 3:0.

Уже в добавленное к первому тайму время Холанд имел убойный момент, однако Илья Забарный предотвратил верный гол, заблокировав удар Эрлинга.

Второй тайм начался с того, что Доминик Соланке ткнул мяч в ворота с близкого расстояния, но сделал это из офсайда — гол не был засчитан.

После перерыва скорости упали, но "Борнмут" по-прежнему был беспомощен. На 64-й минуте Доку вошел в чужую штрафную по левому краю и отдал на подключившегося Фодена, который переправил мяч в ворота — 4:0.

На 74-й минуте "вишенки" все же отыграли один гол. Вышедший на замену Луис Синистерра получил мяч в центре чужой штрафной, убрал на замахе защитника и поразил ворота — 4:1.

На 83-й минуте хозяева восстановили прежнюю разницу в счете. Доку отправил в прорыв Силву, тот вошел в штрафную по правому краю, ускользнул от опекуна и, несмотря на острый угол, подсек мяч перед голкипером — 5:1.

Спустя пять минут отличился и Аке, сыграв головой в падении во вратарской площади после прострела Оскара Бобба — 6:1.

Матч получился совершенно односторонним, а свой гол престижа "Борнмут" забил, когда игра уже давно была сделана. "Сити" одержал яркую победу и вернул себе лидерство в Премьер-Лиге, даже если временно.

"Манчестер Сити" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2023 20:00

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  1. gameboy 04.11.2023 20:22 # gameboy
    Только с серядняками и могут играть, голубые дельфинчики)

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  2. kukuruzko 04.11.2023 20:18 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  3. sellman 04.11.2023 20:12 # sellman
    рили xG вообще не показатель получается, 0,9 у сито и 6 голов. Шо это такое тогда?

    очередная стата для портовых бичей бестрофейных

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  4. wilegend 04.11.2023 20:08 # wilegend
    брайтон по пи3де пошел

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  5. scauzer11 04.11.2023 20:08 # scauzer11
    дока пицца

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  6. b84 04.11.2023 20:06 # b84
    что за Доку?

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  7. barstreetboy 04.11.2023 20:05 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  8. takernotagiver 04.11.2023 20:04 # takernotagiver
    У Сити xG 0.9 и 6 голов)))))))))))))))

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  9. takernotagiver 04.11.2023 20:03 # takernotagiver
    Постреляли по воробьям из пушек, понторезы

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