Фернандеш: "Было очень важно набрать три очка сегодня"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш похвалил свою команду, которая была вознаграждена за свои старания победным голом против "Фулхэма".

Гол Фернандеша в компенсированное время позволил "Юнайтед" одержать победу 0:1 в гостях у "Фулхэма", реабилитировавшись за два домашних поражения 0:3 подряд.



Бруну считает, что "красным дьяволам" удалось проявить характер, и надеется, что эта победа придаст его команде импульс.



"В эпизоде с голом вы могли видеть, что каждый обладает верой и сражается за мяч. Каждый сражался, и в конце концов мне предоставилась возможность пробить по воротам и принести три очка".



"Это по-настоящему важно. Мы знаем, в каком положении находимся. Нам нужно добиваться результатов, и нам было очень важно набрать три очка сегодня".



"Нам нужно набирать очки, чтобы чего-нибудь добиться. Нам нужно с чего-нибудь начать, потому что впереди большие матчи", — сообщил Фернандеш BBC.