Саттон: "Хаверц выглядит сломленным человеком"

Бывший нападающий "Блэкберна" и "Селтика" Крис Саттон считает, что Каю Хаверцу нужен "большой момент", чтобы преобразить свою карьеру в "Арсенале".

Пока что Хаверц выглядит совершенно неубедительно после своего перехода из "Челси" за 65 миллионов фунтов минувшим летом, забив один гол и отдав одну результативную передачу в 16 матчах за "Арсенал".



Саттон чувствует, что 24-летний немец совершенно перестал верить в себя, однако один момент может все изменить.



"Хаверц выглядит сломленным человеком, игроком с абсолютно нулевой уверенностью в себе. Я сам был в этом положении, и это неприятно. Ему не откажешь в старании, но он выглядит запутавшимся".



"Он не принимает не лучшие решения. Он старается, но это так выглядит... Ему нужен прорыв, большой момент. Я не рассматриваю таковым пенальти, который он реализовал ранее в сезоне", — цитирует Саттона Daily Mirror.