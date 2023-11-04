Фернадеш вырвал для "Юнайтед" победу над "Фулхэмом"
Гол Бруну Фернандеша в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 0:1 в гостях у "Фулхэма".
В стартовом составе "дачников" произошло три изменения. Свой шанс получили Андреас Перейра, Харри Уилсон и Родриго Мунис, заменив Бобби Декордова-Рида, Харрисона Рида, и Рауля Хименеса.
Маркус Рэшфорд неожиданно не попал в заявку "красных дьяволов", как и приболевший Виктор Линделеф, зато вернулись в старт Аарон Ван-Биссака, Алехандро Гарначо и Антони. Софьян Амрабат переместился в запас.
Первый же момент в матче обернулся взятием ворот. Это случилось на восьмой минуте, когда после подачи Кристиана Эриксена со штрафного Гарначо сделал скидку к дальней штанге, а там Скотт Мактоминей подставил ногу, однако после вмешательства системы VAR рефери Джон Брукс отменил гол — офсайд.
Далее шла примерно равная игра. Хозяева чуть меньше владели мячом, но чуть больше били — правда, всякий раз мимо. Реальных голевых моментов до перерыва никто не создал.
Во втором тайме игра долгое время навевала тоску, пока на 61-й минуте голкипер гостей Андре Онана не отметился парой эффектных сейвов после ударов Уилсона и Жоау Палиньи.
Во втором тайме у "Юнайтед" просто не было моментов, кроме отраженного Берндом Лено дальнего удара Бруну Фернандеша.
Развязка в матче случилась, когда основное время истекло. Фернандеш на границе штрафной убрал в сторону Палинью и поразил нижний угол ворот — 1:0.
"Юнайтед" провел довольно печальный в плане качества игры матч, однако это не имеет значения, потому что "дьяволы" вырвали победу, вдобавок не пропустив. Фернандеш забил чрезвычайно важный гол для себя, для команды, для тренера.
"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
04.11.2023 17:30
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Последние комментарии:
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Еще не забил Холанд и Альварез.
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Этого Доку даже Зина съедал. Что там за защита такая у Борнмута?)
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Король Кевин с Докю будут ебалочку соперникам устраивать
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Идем за 4 Чемпионством подряд!
КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Чуйка не подвела насчет матча Брентфорд-ВестХэм
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Kudos to Kudus
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Чет хохлы без бабла запада совсем зассали воевать)))
Отдавайте Одессу, Николаев и Днепропетровск и можете жить
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Свобода слова в Европе, она такая
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Аутсайдер Бундеслиги «Майнц» всё-таки разорвал контракт с вингером Анваром эль-Гази. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
В сообщении указывается, что трудовые отношения с игроком завершились из-за его политических высказываний в соцсетях в поддержку Палестины в палестино-израильском конфликте. Ранее игрок был отстранён от команды, позже, по слухам, снова в неё возвращён. Но в итоге было решено отказаться от игрока.
Эль-Гази выступал за «Майнц» недолго – всего лишь с начала текущего сезона. В его активе за клуб набралось три матча Бундеслиги с одним голевым пасом в активе.
Напомним, что «Майнц» после девяти туров чемпионата Германии – его абсолютный аутсайдер. У клуба лишь три набранных очка и ноль в графе побед.
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Ох же ни хуя
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Хохлы жалуются на бесшумные корейские снаряды: «Советские снаряды слышны, но, когда летит корейский, его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите».
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Чё чё а при Тен Хаге даже при плохой игре с лохами очки набираем
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Победа засчет более высокого класса Фернандеша
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нехуясе
мю на 6 месте
газуют пацаны
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лютый осткок
отсрочили очередное увольнение очередного тренера
с победой, хуле
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