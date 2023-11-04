Фернадеш вырвал для "Юнайтед" победу над "Фулхэмом"

Гол Бруну Фернандеша в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 0:1 в гостях у "Фулхэма".

В стартовом составе "дачников" произошло три изменения. Свой шанс получили Андреас Перейра, Харри Уилсон и Родриго Мунис, заменив Бобби Декордова-Рида, Харрисона Рида, и Рауля Хименеса.



Маркус Рэшфорд неожиданно не попал в заявку "красных дьяволов", как и приболевший Виктор Линделеф, зато вернулись в старт Аарон Ван-Биссака, Алехандро Гарначо и Антони. Софьян Амрабат переместился в запас.



Первый же момент в матче обернулся взятием ворот. Это случилось на восьмой минуте, когда после подачи Кристиана Эриксена со штрафного Гарначо сделал скидку к дальней штанге, а там Скотт Мактоминей подставил ногу, однако после вмешательства системы VAR рефери Джон Брукс отменил гол — офсайд.



Далее шла примерно равная игра. Хозяева чуть меньше владели мячом, но чуть больше били — правда, всякий раз мимо. Реальных голевых моментов до перерыва никто не создал.



Во втором тайме игра долгое время навевала тоску, пока на 61-й минуте голкипер гостей Андре Онана не отметился парой эффектных сейвов после ударов Уилсона и Жоау Палиньи.



Во втором тайме у "Юнайтед" просто не было моментов, кроме отраженного Берндом Лено дальнего удара Бруну Фернандеша.



Развязка в матче случилась, когда основное время истекло. Фернандеш на границе штрафной убрал в сторону Палинью и поразил нижний угол ворот — 1:0.



"Юнайтед" провел довольно печальный в плане качества игры матч, однако это не имеет значения, потому что "дьяволы" вырвали победу, вдобавок не пропустив. Фернандеш забил чрезвычайно важный гол для себя, для команды, для тренера.



"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче