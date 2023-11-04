Фернадеш вырвал для "Юнайтед" победу над "Фулхэмом"

Бруну Фернандеш Гол Бруну Фернандеша в компенсированное время позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу 0:1 в гостях у "Фулхэма".

В стартовом составе "дачников" произошло три изменения. Свой шанс получили Андреас Перейра, Харри Уилсон и Родриго Мунис, заменив Бобби Декордова-Рида, Харрисона Рида, и Рауля Хименеса.

Маркус Рэшфорд неожиданно не попал в заявку "красных дьяволов", как и приболевший Виктор Линделеф, зато вернулись в старт Аарон Ван-Биссака, Алехандро Гарначо и Антони. Софьян Амрабат переместился в запас.

Первый же момент в матче обернулся взятием ворот. Это случилось на восьмой минуте, когда после подачи Кристиана Эриксена со штрафного Гарначо сделал скидку к дальней штанге, а там Скотт Мактоминей подставил ногу, однако после вмешательства системы VAR рефери Джон Брукс отменил гол — офсайд.

Далее шла примерно равная игра. Хозяева чуть меньше владели мячом, но чуть больше били — правда, всякий раз мимо. Реальных голевых моментов до перерыва никто не создал.

Во втором тайме игра долгое время навевала тоску, пока на 61-й минуте голкипер гостей Андре Онана не отметился парой эффектных сейвов после ударов Уилсона и Жоау Палиньи.

Во втором тайме у "Юнайтед" просто не было моментов, кроме отраженного Берндом Лено дальнего удара Бруну Фернандеша.

Развязка в матче случилась, когда основное время истекло. Фернандеш на границе штрафной убрал в сторону Палинью и поразил нижний угол ворот — 1:0.

"Юнайтед" провел довольно печальный в плане качества игры матч, однако это не имеет значения, потому что "дьяволы" вырвали победу, вдобавок не пропустив. Фернандеш забил чрезвычайно важный гол для себя, для команды, для тренера.

"Фулхэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2023 17:30

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Последние комментарии:




  1. kojan 04.11.2023 18:50 # kojan
    Бруно отсрочил увольнение Хага и продлил муки команды...

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  2. barstreetboy 04.11.2023 18:48 # barstreetboy
    Еще не забил Холанд и Альварез.

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  3. takernotagiver 04.11.2023 18:40 # takernotagiver
    Этого Доку даже Зина съедал. Что там за защита такая у Борнмута?)

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  4. kukuruzko 04.11.2023 18:39 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  5. barstreetboy 04.11.2023 18:39 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  6. kukuruzko 04.11.2023 18:38 # kukuruzko
    Король Кевин с Докю будут ебалочку соперникам устраивать

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  7. barstreetboy 04.11.2023 18:35 # barstreetboy
    Идем за 4 Чемпионством подряд!

    КОРОЛИ!!!

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  8. barstreetboy 04.11.2023 18:34 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  9. kukuruzko 04.11.2023 18:34 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  10. barstreetboy 04.11.2023 18:31 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  11. kukuruzko 04.11.2023 18:31 # kukuruzko
    КОРОЛИ!!!

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  12. takernotagiver 04.11.2023 18:29 # takernotagiver
    Чуйка не подвела насчет матча Брентфорд-ВестХэм

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  13. takernotagiver 04.11.2023 18:21 # takernotagiver
    Kudos to Kudus

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  14. fiezzo 04.11.2023 18:17 # fiezzo
    Чет хохлы без бабла запада совсем зассали воевать)))
    Отдавайте Одессу, Николаев и Днепропетровск и можете жить

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  15. takernotagiver 04.11.2023 18:10 # takernotagiver
    Свобода слова в Европе, она такая
    __________________
    Аутсайдер Бундеслиги «Майнц» всё-таки разорвал контракт с вингером Анваром эль-Гази. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

    В сообщении указывается, что трудовые отношения с игроком завершились из-за его политических высказываний в соцсетях в поддержку Палестины в палестино-израильском конфликте. Ранее игрок был отстранён от команды, позже, по слухам, снова в неё возвращён. Но в итоге было решено отказаться от игрока.

    Эль-Гази выступал за «Майнц» недолго – всего лишь с начала текущего сезона. В его активе за клуб набралось три матча Бундеслиги с одним голевым пасом в активе.

    Напомним, что «Майнц» после девяти туров чемпионата Германии – его абсолютный аутсайдер. У клуба лишь три набранных очка и ноль в графе побед.

    (ответить)

  16. takernotagiver 04.11.2023 17:50 # takernotagiver
    Ох же ни хуя
    ______________
    Хохлы жалуются на бесшумные корейские снаряды: «Советские снаряды слышны, но, когда летит корейский, его не слышно даже на видео. Когда есть ветер в лесу, вы его не услышите».

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  17. heyoung 04.11.2023 17:49 # heyoung
    Чё чё а при Тен Хаге даже при плохой игре с лохами очки набираем

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  18. takernotagiver 04.11.2023 17:47 # takernotagiver
    Победа засчет более высокого класса Фернандеша

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  19. superperez101 04.11.2023 17:47 # superperez101
    нехуясе
    мю на 6 месте
    газуют пацаны

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  20. superperez101 04.11.2023 17:46 # superperez101
    лютый осткок
    отсрочили очередное увольнение очередного тренера
    с победой, хуле

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