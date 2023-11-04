Гвардиола: "Никто не застрахован от того, что происходит в МЮ"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил, что никто из клубов не застрахован от кризиса, охватившего "Манчестер Юнайтед" на старте этого сезона.

Болельщики "Юнайтед" испытывают огромное разочарование из-за результатов своей команды на старте сезона, особенно после двух домашних поражений подряд со счетом 0:3 от "Сити" и "Ньюкасла".



Однако Гвардиола отвергает предположение о том, что его команда добыла три очка в дерби Манчестера без сопротивления.



"Наша победа не была легкой. Нам помогло, что мы рано (во втором тайме) забили второй гол. Дальше мы контролировали игру, но это никогда не бывает легко. Я испытываю большое уважение к "Манчестер Юнайтед".



"Тот период, который у них сейчас, может случиться и у нас. Никто не застрахован от такого рода ситуаций. Мы выиграли матч, но и только", — цитирует Гвардиолу The Independent.