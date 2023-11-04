Рэшфорд пропускает матч с "Фулхэмом" из-за травмы

Нападающий Маркус Рэшфорд не попал в заявку "Манчестер Юнайтед" на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" из-за травмы.

В преддверии субботнего выезда в Лондон главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "неприемлемым" поступок Рэшфорда, который отправился в ночной клуб праздновать свой День Рождения сразу после поражения 0:3 от "Манчестер Сити" в прошлый уикенд.



Можно было бы предположить, что пропуск матча против "Фулхэма" стал наказанием для Рэшфорда, однако 26-летний англичанин просто получил ушиб ноги на последней тренировке и провалил фитнес-тест.



"Мы осмотрели его этим утром, и его состояние было недостаточно хорошим".



"Да, иначе он вышел бы в старте. Я уже все сказал об этом", — сообщил Тен Хаг TNT Sports.