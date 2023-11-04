Гвардиола ответил Кину насчет своего поведения после финального свистка

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не будет менять свою привычку делать внушения своим игрокам сразу после финального свистка.

В прошлый уикенд "Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3, и сразу после финального свистка Гвардиола принялся что-то эмоционально объяснять своему нападающему Эрлингу Холанду.



После дерби Манчестера экс-капитан "Юнайтед" Рой Кин заявил, что Гвардиола лишь позирует для камер вместо того, чтобы просто уйти в раздевалку и насладиться победой. Хосеп согласен, что ему не обязательно себя так вести, но меняться не собирается.



"Я очень уважаю Роя Кина. Иногда после окончания матча я ухожу в раздевалку, иногда я остаюсь на поле. Когда я натыкаюсь на игрока, мы разговариваем о матче. Я знаю, что камера рядом".



"В тот момент (после матча с "Юнайтед") я хотел отпраздновать вместе с гостевыми фанатами. Это важный матч для фанатов".



"С Эрлингом мы обсудили второй гол, его промах на последней минуте первого тайма, когда спас Онана. Он мог сыграть лучше, пробить сильнее".



"Он мог пробить головой сильнее и отправить мяч в сетку. Так было с Эрлингом и против "Бернли". Я бы мог избегать этого".



"Возможно, Рой прав, но такие вещи случаются. В моем возрасте мне необязательно делать что-либо для публики".



"Порой я ухожу, порой я здороваюсь с рефери. Это зависит от ощущений в конкретный момент".



""Я не думаю, что подхожу к игрокам после матча, чтобы устроить представление для публики... Конечно, я бы мог подождать, пока мы не окажемся в раздевалке. Я много раз делал это и в раздевалке: "Посмотри на это изображение, на это действие".



"Но когда вы на поле, воспоминания еще свежи. Порой ты можешь оказать влияние, и у игрока останется что-нибудь в голове", — цитирует Гвардиолу The Independent.