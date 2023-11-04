Тен Хаг: "У "Юнайтед" есть бойцовский дух"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг привел победу 2:1 против "Брентфорда" как свидетельство того, что его команда обладает бойцовским духом.

"Юнайтед" был нещадно критикуем после безвольных домашних поражений со счетом 0:3 от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и "Ньюкасла" в Кубке Лиги.



Однако Тен Хаг вспоминает, как 7 октября дубль Скотта Мактоминея позволил "Юнайтед" вырвать победу 2:1 у "Брентфорда" в компенсированное время.



"Только вспомните, какой бой мы дали "Брентфорду", устроив "камбэк". Мы бы не смогли сделать этого, если бы в раздевалке не было бойцовского духа".



"Игроки хотят это исправить. Мы знаем, каковы стандарты здесь, и мы должны соответствовать этим стандартам каждый день".



"Мы будем сражаться. Игроки сильны, тренеры сильны, главный тренер силен", — цитирует Тен Хага BBC.