Почеттино заявил, что никогда бы не возглавил "Арсенал"

Маурисио Почеттино Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что никогда бы не возглавил "Арсенал".

В ближайший понедельник Почеттино совершит выезд к своему бывшему клубу "Тоттенхэму", который он с успехом тренировал с 2014 по 2019 год.

В преддверии этого дерби Маурисио спросили, помышлял ли он когда-нибудь о возвращении в "Тоттенхэм", однако такой возможности у 51-летнего аргентинца никогда не было, а вариант с "Арсеналом" он даже не стал бы рассматривать.

"Мог ли я вернуться в "Тоттенхэм"? После того, как мы завершили свои отношения с ПСЖ (в июле 2022), мы захотели взять год перерыва от футбола. А затем поступило предложение от "Челси".

"Есть два клуба, которые я никогда не возглавляю: "Арсенал", потому что я рассматриваю их худшим врагом "Тоттенхэма", и "Барселона — из-за "Эспаньола".

"Вернуться туда спустя четыре года будет странно, но это будет радостный день для меня. Это жизнь, и нужно двигаться дальше. Мы профессионалы, но в то же время мы люди", — цитирует Почеттино Sky Sports.


Метки Арсенал, Почеттино, Тоттенхэм, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 679

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 04.11.2023 14:09 # tursa
    ты кроме дурака бели никому и не нужен, хотя скоро и он погонит тебя, и вернешься в свой эспаньол

    (ответить)

  2. soloviev 04.11.2023 13:44 # soloviev
    Да тебя никто бы и не позвал тебя туда, шутник)

    (ответить)

  3. jabajaba 04.11.2023 13:13 # jabajaba
    нужно низко впасть чтобы возглавить гейсенал

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: