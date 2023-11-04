Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что никогда бы не возглавил "Арсенал".

В ближайший понедельник Почеттино совершит выезд к своему бывшему клубу "Тоттенхэму", который он с успехом тренировал с 2014 по 2019 год.



В преддверии этого дерби Маурисио спросили, помышлял ли он когда-нибудь о возвращении в "Тоттенхэм", однако такой возможности у 51-летнего аргентинца никогда не было, а вариант с "Арсеналом" он даже не стал бы рассматривать.



"Мог ли я вернуться в "Тоттенхэм"? После того, как мы завершили свои отношения с ПСЖ (в июле 2022), мы захотели взять год перерыва от футбола. А затем поступило предложение от "Челси".



"Есть два клуба, которые я никогда не возглавляю: "Арсенал", потому что я рассматриваю их худшим врагом "Тоттенхэма", и "Барселона — из-за "Эспаньола".



"Вернуться туда спустя четыре года будет странно, но это будет радостный день для меня. Это жизнь, и нужно двигаться дальше. Мы профессионалы, но в то же время мы люди", — цитирует Почеттино Sky Sports.