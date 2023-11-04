Санья: "Арсенал" может выиграть Премьер-Лигу"

Бывший защитник "Арсенала" Бакари Санья верит, что "канониры" способны завоевать титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

"Арсенал" едва не выиграл Премьер-Лигу еще в прошлом сезоне, упустив титул после того, как резко сбавил в концовке.



Прямо сейчас "канониры" находятся всего в двух очках от вершины Премьер-Лиги, и Санья чувствует, что со второй попытки команде Микеля Артеты может повезти.



"Думаю, "Арсенал" может стать чемпионом Премьер-Лиги в этом году. Когда наблюдаешь за их игрой, то видишь, что они способны причинять проблемы многим командам".



"Я по-прежнему думаю, что они пока не достигли своего высшего уровня в этом сезоне. Я ожидаю, что они будут играть гораздо лучше, чем в данный момент. "Арсенал" определенно обладает мастерством, чтобы побороться за титул в этом сезоне".



"Я был бы счастлив, если "Арсенал" сможет уберечь Салиба от травм на протяжении всего сезона. "Арсеналу" по-настоящему его не хватало в прошлом году. Он такой ключевой игрок для "Арсенала", — цитирует Санья Football.London.