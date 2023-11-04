Франк надеется, что Тоуни останется в "Брентфорде" "навсегда"

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк надеется, что его нападающий Айвен Тоуни останется с "пчелами" "навсегда".

В последние недели пресса спекулирует об уходе 27-летнего Тоуни из "Брентфорда" в зимнее трансферное окно как о вопросе решенном.



Однако Франк не только не смирился с потерей дисквалифицированного до января Тоуни, но и надеется продлить рассчитанный до 2025 года контракт со своим бомбардиром.



"Уйдет ли Тоуни в январе? Надеюсь, нет. Я хочу, чтобы он остался. Айвен рад остаться. Он счастлив в клубе".



"Невозможно угадать, что случится в будущем... Он игрок топ-уровня, один из самых важных игроков, если не самый важный по прошлому году. Любой игрок, который может забить 20+ голов за сезон Премьер-Лиги, очень, очень важен".



"Айвен умеет забивать левой и правой ногами, головой, он хладнокровен в такие моменты, а также он поддерживает игру и обладает авторитетом, характером. Все это — хороший комплект. Не я должен назначать цену за него, это дело клуба. Но я счастлив обладать им и надеюсь, он будет здесь всегда, пока я тренер", — цитирует Франка Daily Mirror.