Собослаи упрекнул бывших игроков "Ливерпуля"
Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи обвинил некоторых из бывших игроков своего клуба, что те были счастливы проводить время на скамейке запасных.
Минувшим летом "Ливерпуль" кардинально обновил свою полузащиту, попрощавшись с игроками вроде Джордана Хендерсона, Фабиньо, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена.
Купленный за 60 миллионов фунтов у "РБ Лейпциг" Собослаи стал одним из тех, кого "Ливерпуль" пригласил на место ушедших, и 23-летний венгр чувствует, что сейчас каждый в его команде жаждет играть, хотя так было не всегда.
"Каждый хочет попадать в стартовый состав, и это нормально. Так и должно быть в каждой команде".
"Кого устраивает сидеть на скамейке запасных? Я буду честен — такие игроки существуют. Несколько было и здесь, до моего прихода. Я не буду называть имена, но я слышал об этом".
"Лично я хочу играть в каждом матче, даже если я немного устал".
"Я хочу играть всегда, будь то Кубок Англии, Кубок Лиги, Лига Европы, Премьер-Лига, сборная, что угодно", — цитирует Собослаи Evening Standard.
04.11.2023 10:00
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Топарь на многие годы вперед
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Хендо не хотел сидеть на лавке, Фирмине тож надоело, он на инвалидов АОЧа с Кейтой чтоль намекает? Тем пассажирам спасибо, когда живые.
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КНЯЗЬ!!!
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Окуенное приобретение
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