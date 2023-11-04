Тен Хаг посетовал на обилие травм

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг считает, что неважная игра его команды в этом сезоне связана с травмами.

В этом сезоне "Юнайтед" столкнулся с целым рядом травм, которые затронули и летних новичков в лице Мейсона Маунта с Расмусом Хейлундом.



Очередной потерей "красных дьяволов" стал Каземиро, выбывший на несколько недель с травмой задней поверхности бедра, и Тен Хаг считает такие проблемы важным фактором, хотя и не хочет использовать это в качестве оправдания.



"В данный момент ситуация такова, что мы производим так много изменений в составе каждый матч. Мы не можем сыграть два-три матча подряд одним составом".



"В прошлом сезоне было то же самое, но сейчас нам часто не хватает игроков в четверке обороны. Каждый раз нам приходится подстраиваться, и это не помогает нам отлаживать связи. Также нам не хватает Каземиро в полузащите".



"Я никогда не говорил об этом, потому что мы все равно должны побеждать. Я не хочу искать оправданий, если мы не побеждаем".



"Мы должны стать прагматичнее, но мы должны побеждать. Таковы требования здесь, и я не собираюсь от них отступать".



"У меня хороший подбор игроков, и я верю в тех, кто находится в этой раздевалке. В прошлом сезоне мы убедились, что они могут выступать гораздо лучше, но я должен позволить им играть лучше".



"Я приложу все усилия для этого, и я не думаю о трансферном окне. Когда игроки вернутся после травм, мы определенно заиграем лучше", — цитирует Тен Хага Sky Sports.