Постекоглу надеется, что "Тоттенхэм" быстро сработает в зимнее окно

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу надеется, что его клуб быстро сработает в зимнее трансферное окно.

В минувшую среду к работе техническим директором "Тоттенхэма" приступил Йохан Ланге, а со следующей недели к "шпорам" в качестве ведущего скаута присоединится Роб Маккензи.



Постекоглу рассчитывает, что Ланге и Маккензи, которые прибыли в "Тоттенхэм" из "Астон Виллы", найдут ему усиление на вторую половину сезона, и нужные приобретения будут совершены как можно скорее.



"Это важно, что они пришли сейчас. Как и для каждого клуба, для нас январское окно имеет большое значение".



"Моя точка зрения насчет января такова, что, чем раньше ты сработаешь в окно, тем полезнее это будет, потому что у тебя останется больше времени на тренировки вместе. Порой ты упускаешь возможность, если откладываешь дела на конец января и ждешь весь месяц".



"Это нечто, что я не контролирую, поэтому приход Йохана — это хорошо. Уверен, впереди у нас много разговоров, и я предвкушаю совместную работу с ним", — цитирует Постекоглу Evening Standard.