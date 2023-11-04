Варана зовут в Саудовскую Аравию

Рафаэль Варан Клубы из Саудовской Аравии "очень заинтересованы" в приобретении центрального защитника Рафаэля Варана в зимнее трансферное окно.

Третий сезон в "Юнайтед" пока складывается неважно для Варана, который из-за проблем со здоровьем отметился лишь четырьмя появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.

Последний раз 30-летний француз проводил все 90 минут матча Премьер-Лиги еще в августе против "Тоттенхэма".

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, агенты Варана уже контактируют с рядом зарубежных клубов насчет трансфера Рафаэля в январе.

Большой интерес к Варану существует из Саудовской Аравии, а одним из главных претендентов на Рафаэля называется "Аль-Наср", за который выступает бывший партнер француза по "Юнайтед" и "Реалу" Криштиану Роналду.

Источник добавляет, что зарабатывающий около 300,000 фунтов в неделю Варан интересен и клубам из Лиги Чемпионов, однако кому-либо из них будет сложно перебить предложения саудитов.


Метки Варан, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 04.11.2023 07:00

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  1. abse 04.11.2023 07:42 # abse
    Да как же так, это же человек обладатель всего на свете, лучше бена уайта да ещё и дешевле?

    (ответить)

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