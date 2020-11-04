Тен Хаг — о вечеринке Рэшфорда после дерби Манчестера: "Это неприемлемо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал "неприемлемым" посещение своим нападающим Маркусом Рэшфордом ночного клуба после поражения 0:3 от "Манчестер Сити".

В прошлый уикенд "Юнайтед" потерпел сокрушительное домашнее поражение в дерби Манчестера, однако Рэшфорд долго горевать не стал и уже спустя считанные часы отрывался на вечеринке по поводу своего 26-го Дня рождения.



Тен Хаг сделал внушение Рэшфорду, но считает этот инцидент изолированным и отвергает предположение о том, что Маркус не соответствует его требованиям к дисциплине.



"Я в курсе этого. Я поговорил с ним об этом. Это неприемлемо. Я сказал ему, он извинился, и на этом все. Это внутренний вопрос".



"Был ли Рэшфорд оштрафован? Это внутренний вопрос".



"Важе предположение ошибочно. Он очень мотивирован, чтобы все наладить. Я знаю, какие усилия он прикладывает. Он совершил ошибку, но это не означает, что он не соответствует требованиям. Он совершил одну ошибку, но я уверен, он все делает правильно, чтобы помогать команде", — цитирует Тен Хага The Guardian.