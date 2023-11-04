11-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 4 ноября, семью поединками стартует 11-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ФУЛХЭМ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 15:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Фулхэм" еще не забивал в первых таймах своих домашних матчей в этом сезоне Премьер-Лиги. "Манчестер Юнайтед" проиграл восемь из 15 первых поединков сезона с учетом всех соревнований впервые с девяти поражений на данной стадии в 1962/63. "Дачники" не выиграли ни одной из 15 последних встреч с "красными дьяволами" в чемпионате после двух подряд побед в марте и декабре 2009 (3 ничьи, 12 поражений).



Защитник "Фулхэма" Исса Диоп все еще лечится, но Тосин Адарабиойо, Кенни Тете и Адама Траоре возобновили тренировки.



Полузащитник "Юнайтед" Каземиро пропустит несколько недель с растяжением задней поверхности бедра. Рафаэль Варан под вопросом из-за болезни. Лисандро Мартинес, Тирелл Маласиа, Люк Шоу, Амад Диалло и Джейдон Санчо команде точно не помогут.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — ВУЛВЕРХЭМПТОН 18:00



"Шеффилд Юнайтед" набрал одно очко и имеет разницу мячей -22 после 10 первых матчей, и это худший старт сезона какой-либо команды в истории Премьер-Лиги. "Вулверхэмптон" забивал в каждом из девяти последних поединков в высшем дивизионе. "Волки" могут оформить третью подряд победу против "клинков" в чемпионате, чего не случалось с серии из четырех в 1954-1955 годах.



"Шеффилд Юнайтед" рискует недосчитаться девяти игроков, включая Анела Ахмедходжича и Оли Макберни, но Джордж Болдок вернулся в строй еще в прошлый уикенд.



"Вулверхэмптон" потерял вингера Педру Нету с травмой задней поверхности бедра. Джо Ходж и Уго Буэно также пропустят этот выезд, но может вернуться Жан-Рикнер Бельгард.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — БОРНМУТ 18:00



"Манчестер Сити" выиграл каждый из 21 домашнего матча во внутренних соревнованиях в 2023 году с общим счетом 67:10. "Борнмут" не знал побед в Премьер-Лиге 13 поединков кряду, пока в прошлый уикенд не одолел "Бернли". "Горожане" выиграли все 13 последних встреч с "вишенками" во всех турнирах.



Защитник "Сити" Мануэль Аканджи доступен после матча дисквалификации. Единственной потерей чемпионов остается Кевин Де Брюйне.



Защитник "Борнмута" Льюис Кук завершает отбывать свою трехматчевую дисквалификацию. Алекс Скотт под вопросом.



ЭВЕРТОН — БРАЙТОН 18:00



"Эвертон" одержал три победы в пяти последних матчах Премьер-Лиги — как и в 20 предыдущих. "Брайтон" не может выиграть уже четыре поединка чемпионата кряду, и это худшая серия клуба с октября 2022. "Чайки" имеют возможность оформить свою третью подряд победу в гостях у "ирисок".



После одноматчевой дисквалификации возвращается ветеран "Эвертона" Эшли Янг. Шеймус Коулмен набирает форму после травмы колена, уже сыграв за молодежную команду.



В лазарете "Брайтона" остаются Первис Эступиньян, Якуб Модер, Солли Марч и Данни Уэлбек, но Тарик Лэмпард уже поправился.



БЕРНЛИ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 18:00



"Бернли" рискует стать первой в истории командой, проигравшей первые шесть домашних матчей в сезоне Премьер-Лиги. "Кристал Пэлас" потерпел два поражения подряд в чемпионате, столько же раз уступив в 11 предыдущих поединках. "Бордовые" не проиграли ни одной из пяти последних встреч с "орлами" (3 победы, 2 ничьи).



"Бернли" будет лишен травмированных Лайла Фостера с Аароном Рэмси и дисквалифицированного Джоша Каллена. Джордан Байер может вернуться на поле.



Вингер Эберечи Эзе должен попасть в заявку "Пэлас" после пяти недель отсутствия с травмой задней поверхности бедра. Тайрик Митчелл оправился после мышечного повреждения, но Дину Хендерсону, Джеймсу Томкинсу и Майклу Олисе еще нужно время.



БРЕНТФОРД — ВЕСТ ХЭМ 18:00



"Брентфорд" выиграл оба последних матча в Премьер-Лиге с общим счетом 5:0, хотя до этого не мог победить в пяти подряд. "Вест Хэм" выиграл лишь один из шести последних домашних матчей в чемпионате. "Пчелы" выходили победителями в каждой из четырех последних встреч с "молотобойцами" в высшем дивизионе, включая три последних раза с одинаковым счетом 2:0.



Миккель Дамсгор, Джош Дасилва и Кин Льюис-Поттер возобновили тренировки, но играть за "Брентфорд" пока не готовы. Рико Генри, Кевин Шаде и Айвен Тоуни по-прежнему отсутствуют.



"Вест Хэм" вынужден обходиться без Эдсона Альвареса и Лукаса Пакеты — оба дисквалифицированы на один матч. Эмерсон Палмери свое наказание уже отбыл. Курту Зума предстоит фитнес-тест.



НЬЮКАСЛ — АРСЕНАЛ 20:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Ньюкасл" забивал минимум дважды в шести матчах Премьер-Лиги подряд, что случилось впервые за 19 лет. "Арсенал" стартовал в высшем дивизионе без поражений в 10 первых поединках впервые с сезона 2007/08. "Канониры" выиграли 19 из 22 последних встреч с "сороками" во всех турнирах (1 ничья, 2 поражения).



"Ньюкасл" ожидает результатов обследования защитника Мэтта Таргетта, который получил травму задней поверхности бедра и стал восьмым пациентом в лазарете своей команды.



Полузащитник "Арсенала" Эмиль Смит-Роу пропустит несколько недель с травмой колена. Мартин Эдегор может вернуться в старт после выходов на замену в двух предыдущих матчах.