Гвардиола заявил, что Холанд не расстроился, упустив "Золотой мяч"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающий Эрлинг Холанд не расстроился, проиграв борьбу за "Золотой мяч" Лионелю Месси.

В прошлом сезоне Холанд наколотил 52 гола с "Сити", оформив требл, но этого оказалось недостаточно, чтобы опередить Месси в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе.



Однако Гвардиола уверяет, что Холанд все равно был рад съездить в Париж на церемонию вручения наград. По слова Хосепа, у 22-летнего норвежца еще все впереди.



"Я бы сказал, он выглядел таким счастливым от того, что вплотную соперничает с Месси и Мбаппе. То был хороший вечер для "Манчестер Сити".



"Большие поздравления Лео Месси и Айтане Бонмати. Это так важно для нас, потому что мы не слишком часто участвовали в таких мероприятиях. Впервые мы были по-настоящему важными там".



"У Эрлинга еще вся карьера впереди, и он может сказать: "Окей, может быть, в следующем сезоне". Он был очень доволен побывать там", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.