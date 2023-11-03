Гвардиола заявил, что Холанд не расстроился, упустив "Золотой мяч"

Эрлинг Холанд Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его нападающий Эрлинг Холанд не расстроился, проиграв борьбу за "Золотой мяч" Лионелю Месси.

В прошлом сезоне Холанд наколотил 52 гола с "Сити", оформив требл, но этого оказалось недостаточно, чтобы опередить Месси в борьбе за самую престижную индивидуальную награду в футболе.

Однако Гвардиола уверяет, что Холанд все равно был рад съездить в Париж на церемонию вручения наград. По слова Хосепа, у 22-летнего норвежца еще все впереди.

"Я бы сказал, он выглядел таким счастливым от того, что вплотную соперничает с Месси и Мбаппе. То был хороший вечер для "Манчестер Сити".

"Большие поздравления Лео Месси и Айтане Бонмати. Это так важно для нас, потому что мы не слишком часто участвовали в таких мероприятиях. Впервые мы были по-настоящему важными там".

"У Эрлинга еще вся карьера впереди, и он может сказать: "Окей, может быть, в следующем сезоне". Он был очень доволен побывать там", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.


Метки Гвардиола, Золотой мяч, Манчестер Сити, награды, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2023 23:00

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  1. bes-ter 03.11.2023 23:40 # bes-ter
    Он его не упустил, весь мир понимает что у него его украли. Я был о месси лучшего мнения, с таким ебалом получал, как будто заслужил.
    И дело не в том что Халланд играет за Сити. Левандовски тоже наебали и я об этом говорил.

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  2. tursa 03.11.2023 23:24 # tursa
    зря. следующий заберет дарвизи

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