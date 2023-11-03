FA проверяет Тонали на ставки после перехода в "Ньюкасл"

FA иниицировала собственное расследование в отношении полузащитника Сандро Тонали насчет нарушения запрета на ставки.

Тонали успел сыграть только 12 матчей за "Ньюкасл" после своего перехода из "Милана" за 55 миллионов фунтов, после чего был дисквалифицирован на 10 месяцев за нарушение запрета на ставки в Италии.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, Тонали мог продолжить делать ставки уже после того, как сменил клуб минувшим летом.



Если выяснится, что Тонали делал ставки в букмекерских конторах, уже будучи игроком "Ньюкасла", FA может ужесточить дисквалификацию 23-летнего итальянца, зарабатывающего 140,000 фунтов в неделю.



"Они (Ассоциация) полностью осведомлены о происходящем, мы оказываем полное содействие. Что касается дополнительной дисквалификации от FA, то я не могу заглянуть в будущее. Я лишь имею дело с настоящим и с фактами", — сообщил исполнительный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт.