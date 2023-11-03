Тен Хаг объяснил, почему МЮ не может играть, как "Аякс"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг объяснил свое высказывание насчет того, что его команда не может играть, как играл "Аякс".
После поражения 0:3 от "Манчестер Сити" в прошлый уикенд Тен Хаг заявил, что не может воспроизвести тот футбол, которым славился его "Аякс".
В преддверии выезда к "Фулхэму" в субботу Тен Хаг объяснил, что его философия не изменилась относительно прошлого сезона и что "Юнайтед" просто не может скопировать чей-либо стиль.
"Я не могу играть, как "Аякс", потому что здесь у меня другие игроки. Я пришел сюда со своей философией, которая опирается на владение мячом, но я хочу сочетать ее с ДНК "Манчестер Юнайтед", имеющимися игроками и их характеристиками".
"В прошлом году мы видели, что это такое. Мы играли в очень хороший футбол. В этом сезоне философия не изменилась — я лишь хочу играть более прямолинейно".
"Значит ли "прямолинейно", что я хочу играть в длинные забросы мяча? Нет. Я не хочу, чтобы Онана выполнял длинные забросы мяча. Я хочу играть через розыгрыш мяча от обороны".
"Мы пытаемся делать это в каждом матче, даже против "Сити", и когда соперник использует высокий прессинг, то играть прямолинейно — это хороший вариант".
"Во время предсезонного турне по США я объяснял, как мы хотим играть, как мы хотим прессинговать. Мы хотим прессинговать различными блоками и затем играть прямолинейно".
"У нас есть игроки вроде Расмуса Хейлунда, Антони, Маркуса Рэшфорда, Скотта Мактоминея и Бруну Фернандеша, которые очень хороши в этом. Также у нас есть передачи Кристиана Эриксена, подключения наших крайних защитников".
"В этом моя идея — думаю, я это очень ясно объяснил", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
03.11.2023 21:00
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потому что красноносый так заставляет играть , пока он жив хуй он кому даст свое наследие превзойти или даже приблизится к нему, когда у Сульшера только дела в гору пошли, он тут же ему свинью в виде Роналду подсунул , все с этим клубом понятно давно уже)
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