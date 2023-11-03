Сэвидж считает, что Тен Хаг в двух поражениях от увольнения

Экс-полузащитник сборной Уэльса Робби Сэвиджа считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг может находиться всего в двух поражениях от увольнения.

Два крупных домашних поражения подряд — от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и от "Ньюкасла" в Кубке Лиги со счетом 0:3 — до предела сгустили тучи над Тен Хагом.



По мнению Сэвиджа, ближайшие дни могут предрешить судьбу Тен Хага, и Эрик едва ли уцелеет, если проиграет "Фулхэму" и "Копенгагену".



"Ближайшие матчи имеют огромную важность для них. Это будет выезд к "Фулхэму" в Премьер-Лиге, а затем я отправлюсь в Копенгаген посмотреть на них в Лиге Чемпионов".



"Если они проиграют "Фулхэму" в субботу, то победа против "Копенгагена" посреди недели станет обязательной".



"Уверен, Эрик Тен Хаг понимает, что не все в порядке. Он должен решить проблемы и заставить вещи работать. Может быть, ему стоит изменить свой стиль футбола, но то, что он делает сейчас, не работает. Думаю, если "Манчестер Юнайтед" проиграет оба предстоящих матча, появятся серьезные вопросы насчет того, может ли Тен Хаг и дальше оставаться в своей роли в клубе".



"Я всегда говорил, что Эрику Тен Хагу нужно дать время до Рождества, но всех тренеров неизбежно судят по результатам".



"Если они победят "Фулхэм" и "Копенгаген", то я останусь при своем мнении, что ему нужно дать время до Рождества, но все мы знаем, что в этом деле все зависит от результатов. Не мне говорить, что нужно уволить какого-либо тренера, потому что я не знаю, что происходит в клубе, но ты не можешь проиграть два ближайших матча и думать, что все будет в порядке", — цитирует Сэвиджа Evening Standard.