Клопп: "Страшно, каких высот может достичь Нуньес"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что ему "страшно", каких высот может достичь нападающий Дарвин Нуньес.

Нуньес довольно нестабильно провел свой дебютный английский сезон после перехода из "Бенфики" за 64 миллиона фунтов, хотя и забил 15 голов.



В этой кампании Дарвин прибавил и в минувшую среду против "Борнмута" забил уже свой седьмой гол. Также 24-летний уругваец отдал пять результативных передач.



Прогресс Нуньеса Клопп объясняет пройденной адаптацией и улучшением английского языка, однако Юрген подчеркивает, что это только начало для Дарвина.



"Теперь совершенно по-другому. В первый год было сложно ему и было сложно мне, потому что ты видишь его невероятный талант, огромный потенциал, но это сложно раскрыть".



"Я являюсь тренером, который может помочь игроку, но для этого мне нужен контакт. Процесс можно ускорить, много разговаривая с игроком".



"Мне не удавалось делать этого, потому что я не говорю по-испански, а он не говорил по-английски, но теперь его английский гораздо лучше. Мой испанский — все еще нет".



"Он освоился в команде, и теперь для него все по-другому. Это очень хороший момент для него, и это только начало для него".



"Это хороший момент, и я надеюсь, так будет всегда. Если так, то мне страшно, каких высот он может достичь, потому что его потенциал безумен".



"По крайней мере, мы нашли хороший стартовый момент, и давайте от этого оттолкнемся", — цитирует Клоппа The Independent.