"Юнайтед" потерял Каземиро на несколько недель

"Манчестер Юнайтед" объявил, что полузащитник Каземиро пропустит несколько недель с растяжением задней поверхности бедра.

Эту травму Каземиро получил в первом тайме проигранного "Юнайтед" матча 1/8 финала Кубка Лиги против "Ньюкасла" в минувшую среду (0:3).



То был первый матч для 31-летнего бразильца, который пропустил три предыдущих игры "красных дьяволов" с повреждением лодыжки.



Таким образом, Каземиро возвращается в лазарет и, как ожидает The Independent, будет отсутствовать минимум до конца ноября. В течение этого времени "Юнайтед" сыграет против "Фулхэма", "Копенгагена", "Лутона", "Эвертона" и "Галатасарая".



Добавим, Каземиро не удается сыграть все 90 минут матча с сентября. После потери экс-полузащитника "Реала" главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу придется больше доверять Софьяну Амрабату.