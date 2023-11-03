Дукуре заключил новый контракт с "Эвертоном"

"Эвертон" объявил о подписании нового контракта со своим полузащитником Абдулайем Дукуре.

Новый контракт Дукуре рассчитан до июня 2025. Теперь Абдулай является самым высокооплачиваемым игроком команды Шона Дайча, сообщает Daily Mirror.



Новый контракт стал наградой для Дукуре за его отличную игру в последние месяцы. С момента назначения Дайча главным тренером в январе Абдулай забил восемь голов и отдал три результативные передачи.



Именно Дукуре забил победный гол против "Борнмута" в прошлом сезоне, что позволило "Эвертону" избежать вылета из Премьер-Лиги. Свою форму Абдулай продлил на эту кампанию, отличившись против "Шеффилд Юнайтед", "Брентфорда" и "Борнмута".



Отметим, что Фрэнк Лэмпард, предшественник Дайча, не доверял Дукуре и сказал 30-летнему французу малийского происхождения, что тот более не является членом первой команды.