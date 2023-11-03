Рэтклифф вложит 245 млн. фунтов в инфраструктуру МЮ

Британский бизнесмен сэр Джим Рэтклифф согласился инвестировать 300 миллионов долларов (245 млн. фунтов) в инфраструктуру "Манчестер Юнайтед" после того, как станет совладельцем клуба.

Еще в прошлом месяце стало известно, что Рэтклифф находится на пороге приобретения 25% акций "Юнайтед". Эта сделка оценивается в 1.25 млрд. фунтов.



Еще 245 млн. фунтов Рэтклифф согласился потратить на поддержание устаревающей инфраструктуры "красных дьяволов", причем большая часть этих денег должна поступить до конца 2023 года.



Sky Sports уточняет, что это будет личная инвестиция Рэтклиффа, и у "Юнайтед" не возникнет никаких обязательств по ее возврату.



Эти 245 млн. фунтов будут потрачены на стадион "Олд Траффорд" и на тренировочную базу в Каррингтоне, но не на укрепление состава команды Эрика Тен Хага.



Ожидается, что о сделке с Рэтклиффом будет официально объявлено в ближайшие две недели. Также сэр Джим по-прежнему планирует взять под свой контроль футбольные операции "Юнайтед".