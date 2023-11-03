Луис Диас сам решит, сыграет ли с "Лутоном"

Луис Диас Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающий Луис Диас сам решит, готов ли он сыграть против "Лутона" в воскресенье.

В прошлый уикенд родители Диаса были похищены в Колумбии, и если мать Луиса удалось сразу же вернуть, то поиски отца продолжаются до сих пор.

Накануне колумбийское правительство объявило, что отца футболиста похитила леворадикальная организация под названием Армия национального освобождения, с которой сейчас ведутся переговоры об освобождении заложника.

Сам Диас, тем временем, пропустил матчи против "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге и против "Борнмута" в Кубке Лиги, однако со среды Луис тренируется и против "Лутона" может вернуться, если будет готов.

"Мы просто подождем и посмотрим, сможем ли мы подхватить парня. Это зависит целиком от него, будет он доступен или нет, я не хочу ни к чему его принуждать".

"Если он будет чувствовать себя правильно, он будет с нами. Ты можешь видеть, что он не спит много. Новости из Колумбии дают нам небольшую надежду".

"Я не могу сказать, как он поступит. Это зависит от него, будет он доступен или нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.




Метки Диас, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2023 15:00

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