Луис Диас сам решит, сыграет ли с "Лутоном"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающий Луис Диас сам решит, готов ли он сыграть против "Лутона" в воскресенье.
В прошлый уикенд родители Диаса были похищены в Колумбии, и если мать Луиса удалось сразу же вернуть, то поиски отца продолжаются до сих пор.
Накануне колумбийское правительство объявило, что отца футболиста похитила леворадикальная организация под названием Армия национального освобождения, с которой сейчас ведутся переговоры об освобождении заложника.
Сам Диас, тем временем, пропустил матчи против "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге и против "Борнмута" в Кубке Лиги, однако со среды Луис тренируется и против "Лутона" может вернуться, если будет готов.
"Мы просто подождем и посмотрим, сможем ли мы подхватить парня. Это зависит целиком от него, будет он доступен или нет, я не хочу ни к чему его принуждать".
"Если он будет чувствовать себя правильно, он будет с нами. Ты можешь видеть, что он не спит много. Новости из Колумбии дают нам небольшую надежду".
"Я не могу сказать, как он поступит. Это зависит от него, будет он доступен или нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.
03.11.2023 15:00
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