Луис Диас сам решит, сыграет ли с "Лутоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что его нападающий Луис Диас сам решит, готов ли он сыграть против "Лутона" в воскресенье.

В прошлый уикенд родители Диаса были похищены в Колумбии, и если мать Луиса удалось сразу же вернуть, то поиски отца продолжаются до сих пор.



Накануне колумбийское правительство объявило, что отца футболиста похитила леворадикальная организация под названием Армия национального освобождения, с которой сейчас ведутся переговоры об освобождении заложника.



Сам Диас, тем временем, пропустил матчи против "Ноттингем Форест" в Премьер-Лиге и против "Борнмута" в Кубке Лиги, однако со среды Луис тренируется и против "Лутона" может вернуться, если будет готов.



"Мы просто подождем и посмотрим, сможем ли мы подхватить парня. Это зависит целиком от него, будет он доступен или нет, я не хочу ни к чему его принуждать".



"Если он будет чувствовать себя правильно, он будет с нами. Ты можешь видеть, что он не спит много. Новости из Колумбии дают нам небольшую надежду".



"Я не могу сказать, как он поступит. Это зависит от него, будет он доступен или нет", — цитирует Клоппа Sky Sports.