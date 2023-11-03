Мерсон недоумевает, как Тен Хаг проглядел Ван де Вена
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что владельцы "Манчестер Юнайтед" должны задать "серьезные вопросы" Эрику Тен Хагу насчет того, почему их главный тренер упустил защитника Микки Ван де Вена.
Минувшим летом Ван де Вен был куплен "Тоттенхэмом" у "Вольфсбурга" за 43 миллиона фунтов, став ключевым элементом команды, которая в данный момент лидирует в Премьер-Лиге и пропустила только девять голов в 10 матча.
В то же время Тен Хаг в последних матчах вынужден использовать в центре обороны подписанного свободным агентом Джонни Эванса и Харри Магуайра, от которого был готов отказаться.
В связи с этим Мерсон недоумевает, как Тен Хаг проглядел своего 22-летнего соотечественника.
"Если бы я владел клубом, я бы задавал серьезные вопросы. Я бы спросил главного тренера сейчас: "Почему мы не подписали этого парня из "Тоттенхэма"? Он голландец. Ты голландец. Ты знаешь их лигу. Ты знаешь игроков оттуда. Почему этот парень в "Тоттенхэме", а не здесь? Нам как раз не хватает центрального защитника".
"Не хочу проявить неуважение к Эвансу. Но ты используешь игрока, которому далеко за 30, в паре с Магуайром. Варан никак не вернется в форму. В Линделефе я не вижу настоящего центрального защитника, если быть предельно честным. Я бы не отказался, если бы меня опекал он".
"В то же время ты смотришь на него (Ван де Вена) и видишь одного из лучших центральных в лиге в данный момент. И он не играет за "Манчестер Юнайтед". Он не стоил 80-90 миллионов фунтов. Так что есть серьезные вопросы", — сообщил Мерсон Sky Sports.
03.11.2023 14:00
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Последние комментарии:
Потому что Мю хватило Ван -ов на 10ть лет вперёд
))
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МБ исчерпал лимит ФФП на трансферы. Им необходимо было продавать своих игроков, чтобы позволить себе новый трансфер, при этом надо понимать что требовалось усилить полузащиту, линию нападения и вратарскую линию. Тоже мне эксперт, зарабатывает кучу бабла и выдает такие вьюшки. Да и кто знал, что он будет настолько хорош? Если бы все знали что он настолько хорошо вольётся в АПЛ и ТТХ, то Вольфсбург за него запросил бы 80-90 млн фунтов. И это второй промах этого не до эксперта
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