Ходжсон уверен в новом контракте с Эзе

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон уверен, что его вингер Эберечи Эзе подпишет новый контракт с клубом.

Эзе добился значительного прогресса после своего перехода из КПР в 2020 году, и минувшим летом летом ходили слухи, что Эберечи может стать целью для "Манчестер Сити".



В прошлом Эзе также сватали в "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", однако Ходжсон верит, что 25-летний англичанин последует примеру Майкла Олисе и свяжет свое будущее с "Пэлас".



"Убежден, клуб очень тесно работает с Эберечи Эзе. Они очень уверены, что не пройдет слишком много времени, прежде чем они смогут сделать объявление".



"Такого рода вопросами занимаются (президент) Стив Пэриш и (спортивный директор) Дуги Фридман, они держат меня в курсе. Но они определено оптимистичны насчет того, что не пройдет слишком много времени, прежде чем Эзе свяжет свое будущее с клубом", — цитирует Ходжсона The Guardian.