Мактоминей уверен, что Тен Хаг исправит ситуацию

Эрик Тен Хаг и Скотт Мактоминей Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей уверен, что главный тренер Эрик Тен Хаг сможет найти выход из кризиса.

Новый сезон "Юнайтед" начал с восьми поражений в 15 первых матчах, из-за чего Тен Хаг оказался под колоссальным давлением.

Мактоминей понимает чувства болельщиков "Юнайтед", но верит в способность Тен Хага исправить ситуацию.

"В этом есть нечто большее, когда ты не играешь хорошо и когда твои дела не идут хорошо. Знаю, фанаты не хотят слышать этого, они хотят видеть результаты и хорошую игру. Думаю, они хотят видеть, что игроки улыбаются и чувствуют себя счастливыми".

"В данный момент это не совсем происходит, но я на 100 процентов уверен, что главный тренер сможет это реализовать, и это принесет плоды. Я уверен в этом", — сообщил Мактоминей официальному веб-сайту "Юнайтед".


Метки Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Тен

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2023 12:00

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  1. narcot 03.11.2023 13:11 # narcot
    да, скотти, правильно мыслишь. при хорошем тренере тебя продадут

    (ответить)

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