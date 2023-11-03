"Эвертон" пытается пересмотреть сделку по Алли

"Эвертон" пытается пересмотреть условия сделки с "Тоттенхэмом" по Деле Алли, от чего может зависеть игровое время полузащитника.

В январе 2022 "Тоттенхэм" отпустил Алли в "Эвертон", сразу не взяв с "ирисок" ничего. Однако за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 30 миллионов фунтов.



Первая выплата — в размере 10 млн. фунтов — будет положена "Тоттенхэму", как только Алли сыграет свои первые 20 матчей за "Эвертон". Сейчас на счету Деле уже 13.



Недавно Алли восстановился после травмы и находится на пороге реинтеграции в первую команду "Эвертона", однако мерсисайдский клуб остается в тяжелом экономическом положении и даже может быть наказан снятием очков за нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.



Поэтому сейчас "Эвертон" пытается реструктурировать сделку с "Тоттенхэмом", чтобы избежать выплаты круглой суммы в обозримом будущем, если 27-летний англичанин начнет играть за "ирисок".



"Кевин (Телвелл, спортивный директор "Эвертона") произвел пару звонков, чисто прояснить ситуацию. Он спросил, как они это видят. Но в данный момент ничего не изменилось", — цитирует главного тренера "Эвертона" Шона Дайча Daily Mail.