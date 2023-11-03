"Эвертон" пытается пересмотреть сделку по Алли
"Эвертон" пытается пересмотреть условия сделки с "Тоттенхэмом" по Деле Алли, от чего может зависеть игровое время полузащитника.
В январе 2022 "Тоттенхэм" отпустил Алли в "Эвертон", сразу не взяв с "ирисок" ничего. Однако за счет бонусов стоимость сделки может вырасти до 30 миллионов фунтов.
Первая выплата — в размере 10 млн. фунтов — будет положена "Тоттенхэму", как только Алли сыграет свои первые 20 матчей за "Эвертон". Сейчас на счету Деле уже 13.
Недавно Алли восстановился после травмы и находится на пороге реинтеграции в первую команду "Эвертона", однако мерсисайдский клуб остается в тяжелом экономическом положении и даже может быть наказан снятием очков за нарушения правил финансового фейр-плей Премьер-Лиги.
Поэтому сейчас "Эвертон" пытается реструктурировать сделку с "Тоттенхэмом", чтобы избежать выплаты круглой суммы в обозримом будущем, если 27-летний англичанин начнет играть за "ирисок".
"Кевин (Телвелл, спортивный директор "Эвертона") произвел пару звонков, чисто прояснить ситуацию. Он спросил, как они это видят. Но в данный момент ничего не изменилось", — цитирует главного тренера "Эвертона" Шона Дайча Daily Mail.
03.11.2023 11:00
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Просто откажитесь от него, зачем он вообще нужен, даже усилий уже не стоит. Пусть реинкарнируется у анге, как раз там все на подьеме
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Типичный пример ущербности трансферной политики ирисок, когда бабло есть, а распоряжается им человек ничего не понимающий ы футболе. Прям, как в Челси сейчас. Не знаю, был ли трансфер Алли согласован с Лэмпсом при его назначении, но это реально тупейшая покупка была.
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А что может измениться? Отдали Деле в Турцию дабы отсрочить выплаты по игроку. В общем в этой всей ситуации жаль только самого Деле.
Сейчас в Тоттенхэме он бы точно нашел себя.
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