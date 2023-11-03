"Реал" нацелился на Риса Джеймса
"Реал" нацелился на приобретение капитана "Челси" Риса Джеймса.
В минувшую среду Джеймс впервые с августа появился в стартовом составе "Челси", поспособствовав победе 0:2 над "Блэкберном" в 1/8 финала Кубка Лиги.
Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Реал" будет внимательно следить за здоровьем Джеймса, рассматривая Риса в качестве своей долгосрочной трансферной цели.
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти является большим и давним поклонником Джеймса и хотел бы добавить своей команде еще одного английского таланта после грандиозного успеха с Джудом Беллингемом, купленным минувшим летом у дортмундской "Боруссии".
"Реал" видит в 23-летнем Джеймсе "идеального кандидата" на замену для 31-летнего Дани Карвахаля, однако испанскому гранду будет крайне непросто убедить "синих" отпустить своего воспитанника, капитана и символа клуба.
03.11.2023 10:00
Просмотров: 447
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Чивооо?:D
(ответить)
он за 3 года что то чуть более 20 матчей сыграл (полные 90 минут половину из этих 20 матчей), пропустил ЧМ - вопрос, зачем он Реалу ?
У человека травма, он отказывается делать операцию, фактически она у него постоянно есть, не заживает вот уже 36 месяцев.
(ответить)
Риса им не хватает в плов...
(ответить)
Джеймс не уйдет.
(ответить)
Зачем нам этот шлак? Лучше ТАА купить, он в пять раз лучше.
(ответить)
нацелился чтобы добить ?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий