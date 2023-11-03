"Реал" нацелился на Риса Джеймса

"Реал" нацелился на приобретение капитана "Челси" Риса Джеймса.

В минувшую среду Джеймс впервые с августа появился в стартовом составе "Челси", поспособствовав победе 0:2 над "Блэкберном" в 1/8 финала Кубка Лиги.



Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Реал" будет внимательно следить за здоровьем Джеймса, рассматривая Риса в качестве своей долгосрочной трансферной цели.



Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти является большим и давним поклонником Джеймса и хотел бы добавить своей команде еще одного английского таланта после грандиозного успеха с Джудом Беллингемом, купленным минувшим летом у дортмундской "Боруссии".



"Реал" видит в 23-летнем Джеймсе "идеального кандидата" на замену для 31-летнего Дани Карвахаля, однако испанскому гранду будет крайне непросто убедить "синих" отпустить своего воспитанника, капитана и символа клуба.