"Реал" нацелился на Риса Джеймса

Рис Джеймс "Реал" нацелился на приобретение капитана "Челси" Риса Джеймса.

В минувшую среду Джеймс впервые с августа появился в стартовом составе "Челси", поспособствовав победе 0:2 над "Блэкберном" в 1/8 финала Кубка Лиги.

Как сообщает TEAMtalk в эксклюзивном материале, "Реал" будет внимательно следить за здоровьем Джеймса, рассматривая Риса в качестве своей долгосрочной трансферной цели.

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти является большим и давним поклонником Джеймса и хотел бы добавить своей команде еще одного английского таланта после грандиозного успеха с Джудом Беллингемом, купленным минувшим летом у дортмундской "Боруссии".

"Реал" видит в 23-летнем Джеймсе "идеального кандидата" на замену для 31-летнего Дани Карвахаля, однако испанскому гранду будет крайне непросто убедить "синих" отпустить своего воспитанника, капитана и символа клуба.


Метки Джеймс, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2023 10:00

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  1. uyga 03.11.2023 10:42 # uyga
    Чивооо?:D

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  2. blueswin 03.11.2023 10:35 # blueswin
    он за 3 года что то чуть более 20 матчей сыграл (полные 90 минут половину из этих 20 матчей), пропустил ЧМ - вопрос, зачем он Реалу ?

    У человека травма, он отказывается делать операцию, фактически она у него постоянно есть, не заживает вот уже 36 месяцев.

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  3. zaeba1l 03.11.2023 10:31 # zaeba1l
    Риса им не хватает в плов...

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  4. danny949494 03.11.2023 10:24 # danny949494
    Джеймс не уйдет.

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  5. shakur 03.11.2023 10:20 # shakur
    Зачем нам этот шлак? Лучше ТАА купить, он в пять раз лучше.

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  6. raka-eve 03.11.2023 10:07 # raka-eve
    нацелился чтобы добить ?

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