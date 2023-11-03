Хау использовал концовку матча с МЮ как тренировку

Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау признался, что использовал концовку матча Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" в качестве "тренировочного занятия".

В минувшую среду "Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги, потерпев домашнее поражение 0:3 от "Ньюкасла" на стадии 1/8 финала.



Примечательно, что эту победу "сороки" одержали далеким от сильнейшего составом. А в концовке, когда игра уже была сделана, Хау вдруг стал выпускать основных игроков: Каллума Уилсона, Бруно Гимараэса и Кирана Триппьера.



В интервью The Times, Хау объяснил, что "намерением было дать минуты игрокам, чтобы те могли использовать это в качестве тренировочного занятия".



Комментарий Хау свидетельствует, насколько доминирующей была победа "Ньюкасл" и насколько слабое сопротивление оказывал "Юнайтед".