Хау использовал концовку матча с МЮ как тренировку
Наставник "Ньюкасла" Эдди Хау признался, что использовал концовку матча Кубка Лиги против "Манчестер Юнайтед" в качестве "тренировочного занятия".
В минувшую среду "Юнайтед" вылетел из Кубка Лиги, потерпев домашнее поражение 0:3 от "Ньюкасла" на стадии 1/8 финала.
Примечательно, что эту победу "сороки" одержали далеким от сильнейшего составом. А в концовке, когда игра уже была сделана, Хау вдруг стал выпускать основных игроков: Каллума Уилсона, Бруно Гимараэса и Кирана Триппьера.
В интервью The Times, Хау объяснил, что "намерением было дать минуты игрокам, чтобы те могли использовать это в качестве тренировочного занятия".
Комментарий Хау свидетельствует, насколько доминирующей была победа "Ньюкасл" и насколько слабое сопротивление оказывал "Юнайтед".
03.11.2023 09:00
Просмотров: 1464
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не это ли унижение
(ответить)
муму унижают все кому не лень
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий