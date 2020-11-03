Игроки "Юнайтед" недовольны методами Тен Хага

Харри Магуайр и Эрик Тен Хаг Сразу несколько игроков "Манчестер Юнайтед" ставят под вопрос строгие методы своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Тен Хаг продемонстрировал свою жесткость еще в прошлом сезоне, когда подтолкнул к уходу из клуба Криштиану Роналду. Однако тогда к Эрику не возникло особых вопросов, потому что он завоевал Кубок Лиги и финишировал в топ-4 Премьер-Лиги.

В этом сезоне Тен Хаг публично обвинил вингера Джейдона Санчо в плохой работе на тренировках, после чего полностью изолировал возмутившегося игрока от первой команды.

Наконец, Тен Хаг сурово поступил с защитником Харри Магуайром, который был лишен капитанской повязки летом и долгое время оставался без регулярной игровой практики, только благодаря травмам вернувшись в стартовый состав.

По информации The Telegraph, ситуации с Санчо и Магуайром заставили некоторых игроков "Юнайтед" усомниться в правильности столь авторитарного подхода голландца к своим игрокам.

На сей раз Тен Хаг уже не может прикрыться результатами, потому что "Юнайтед" потерпел восемь поражений со старта сезона с учетом всех соревнований.

Издание добавляет, что в первой команде "Юнайтед" остаются преданные Тен Хагу игроки, которые сохраняют приверженность строгой дисциплине.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 03.11.2023 08:00

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  1. closer 03.11.2023 08:18 # closer
    Фапл стало интересно читать, вся лента посвящена МЮ :):)

    (ответить)

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