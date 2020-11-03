Игроки "Юнайтед" недовольны методами Тен Хага
Сразу несколько игроков "Манчестер Юнайтед" ставят под вопрос строгие методы своего главного тренера Эрика Тен Хага.
Тен Хаг продемонстрировал свою жесткость еще в прошлом сезоне, когда подтолкнул к уходу из клуба Криштиану Роналду. Однако тогда к Эрику не возникло особых вопросов, потому что он завоевал Кубок Лиги и финишировал в топ-4 Премьер-Лиги.
В этом сезоне Тен Хаг публично обвинил вингера Джейдона Санчо в плохой работе на тренировках, после чего полностью изолировал возмутившегося игрока от первой команды.
Наконец, Тен Хаг сурово поступил с защитником Харри Магуайром, который был лишен капитанской повязки летом и долгое время оставался без регулярной игровой практики, только благодаря травмам вернувшись в стартовый состав.
По информации The Telegraph, ситуации с Санчо и Магуайром заставили некоторых игроков "Юнайтед" усомниться в правильности столь авторитарного подхода голландца к своим игрокам.
На сей раз Тен Хаг уже не может прикрыться результатами, потому что "Юнайтед" потерпел восемь поражений со старта сезона с учетом всех соревнований.
Издание добавляет, что в первой команде "Юнайтед" остаются преданные Тен Хагу игроки, которые сохраняют приверженность строгой дисциплине.
03.11.2023 08:00
Просмотров: 1917
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Фапл стало интересно читать, вся лента посвящена МЮ :):)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий