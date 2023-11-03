Тен Хаг: "Антони — правильный игрок для МЮ"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг выразил свою поддержку вингеру Антони.

Приглашенный из "Аякса" за 86 миллионов фунтов летом 2022 Антони еще не забивал и не ассистировал в 10 матчах этого сезона.



Игра Антони, в отношении которого продолжается полицейское расследование насчет применения насилия к слабому полу, вызывает огромные нарекания, однако Тен Хаг уверен, что 23-летний бразилец еще проявит себя.



"Дело также в команде. Прежде всего это команда не играет хорошо, не доставляя до него мяч. Но и я ответственен за это. Конечно, он также столкнулся с отвлекающими факторами за пределами поля, из-за чего его уровень снизился. Он может играть лучше, но все игроки могут играть лучше".



"Как и я сам, Антони — боец. Он обладает уверенностью, он смелый, и я уверен, своей игрой он покажет, что является правильным игроком для нас", — цитирует Тен Хага Daily Mirror.