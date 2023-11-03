"Юнайтед" рассматривает Аморима и Зидана на замену Тен Хагу

"Манчестер Юнайтед" определил двух кандидатов на замену своему главному тренеру Эрику Тен Хагу.

В четверг "Юнайтед" сделал заявление по поводу спекуляций в прессе насчет будущего Тен Хага, заверив, что клуб не помышляет о расставании с Эриком.



Однако The Times, ссылаясь на высокопоставленный источник в "Юнайтед", может подтвердить, что боссы клуба уже обсуждали возможную замену для Тен Хага, если форма команды не улучшится.



Под руководством Тен Хага "Юнайтед" выдал свой худший старт сезона за 61 последний год, проиграв восемь из 15 первых матчей. В течение недели "красные дьяволы" были дважды разгромлены на "Олд Траффорд" со счетом 0:3 — "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге и "Ньюкаслом" в Кубке Лиги.



В качестве двух специалистов, к которым может обратиться "Юнайтед", называются главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим и бывший наставник "Реала" Зинедин Зидан.



Оба рассматривались "Юнайтед" еще в качестве замены для Оле Гуннара Сульшера, который покинул Манчестер в ноябре 2021. С тех пор 38-летний Аморим только повысил свое мастерство и набрался опыта, тогда как Зидан остается без работы после ухода из "Реала" в 2021.