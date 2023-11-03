"Юнайтед" хочет купить нападающего в январе

"Манчестер Юнайтед" постарается приобрести нападающего в январе, чтобы облегчить бремя на Расмуса Хейлунда.

После своего перехода из "Аталанты" за 72 миллиона фунтов минувшим летом Хейлунд до сих пор не открыл счет своим голам в Премьер-Лиге, хотя уже трижды отличился за "Юнайтед" в Лиге Чемпионов.



Очевидно, Хейлунд все еще находится в процессе адаптации, чему не способствует неважная форма команды. Кроме того, Расмусу только 20 лет.



В сложившейся ситуации, утверждает Daily Mail, "Юнайтед" задумался и приглашении более опытного центрального нападающего в зимнее трансферное окно.



"Юнайтед" наблюдает за ситуацией вокруг Айвена Тоуни из "Брентфорда", а также имеет виды на 31-Мехди Тареми, чей контракт с "Порту" истекает в конце сезона, и Виктора Осимхена из "Наполи".