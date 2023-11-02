Постекоглу: "Почеттино оказал невероятное влияние на "Тоттенхэм"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что его предшественник Маурисио Почеттино оказал "невероятное влияние" на "шпор".

В ближайший понедельник Почеттино в качестве рулевого "Челси" навестит "Тоттенхэм", который он тренировал с 2015 по 2019 год.



И хотя Почеттино ничего не выиграл со "шпорами", у Постекоглу нет сомнений, что тот период был успешным для клуба.



"Несомненно, он оказал невероятное влияние на этот футбольный клуб. Конечная цель и амбиции всех нас заключаются в том, чтобы оказывать влияние в своих ролях".



"Невозможно оспорить то влияние, которое он оказал на этот футбольный клуб. Он практически долетел до Солнца в Лиге Чемпионов и был близок к победе в лиге, так что проделанная им работа неоспорима".



"Каждый из тех, кому здесь довелось поработать с ним, предельно высоко отзывается о нем как о человеке и тренере. Я не ожидаю ничего другого, кроме уважения к Маурисио, со стороны каждого в этом футбольном клубе, включая болельщиков".



"Это не означает, что он получит коридор почета в понедельник вечером, потому что мы хотим выиграть мяч. Не думаю, что он ожидает этого".



"Его период здесь и оказанное им влияние неоспоримы и пройдут проверку временем, и когда люди будут оглядываться назад на период Маурисио здесь, они будут смотреть на это лишь с уважением и любовью", — цитирует Постекоглу Sky Sports.