Руни раскритиковал игроков "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни призвал игроков "красных дьяволов" разделить ответственность с главным тренером Эриком Тен Хагом за неудачные результаты.

После поражения 0:3 от "Ньюкасла" и вылета из Кубка Лиги в среду вечером Тен Хаг заявил, что ответственность за этот результат лежит на нем.



Однако Руни, который с недавних пор тренирует "Бирмингем", считает, что игроки просто подводят Тен Хага.



"Думаю, они выступают не так, как они бы хотели или как они надеялись, но я думаю, игроки тоже должны взять ответственность на себя. Я знаю некоторых из их игроков, и они играют не на том уровне, как они способны".



"В конце концов это начинается и заканчивается с тренера, и это часть бытия тренера. Конечно, его будут критиковать, учитывая последние недели, но я думаю, эти игроки способны на гораздо большее, нежели они делают для него", — цитирует Руни Daily Mirror.