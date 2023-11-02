Колуилл: "Мы способны победить "Тоттенхэм"

Защитник "Челси" Леви Колуилл уверен, что его команда способна прервать беспроигрышную серию "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги.

В ближайший понедельник "Челси" совершит выезд на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", чтобы сыграть со "шпорами", которые сейчас единолично лидируют в Премьер-Лиге, не проиграв ни одного из 10 первых матчей.



И хотя сами "синие" находятся в нижней половине таблицы и уступают своему сопернику 14 очков, Колуилл верит, что его команда способна взять верх.



"Это большой матч. Будет замечательно в нем сыграть из-за нашего соперничества".



"Конечно, у них хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы хорошо сыграли против больших команд вроде "Арсенала" и "Ливерпуля". У нас будет такой же подход, как в любом другом матче, и не имеет значения, на вершине они лиги или нет".



"Мы отправимся туда и постараемся одержать победу, на которую мы способны. Это будет сложный матч, но мы способны победить", — цитирует Колуилла Evening Standard.