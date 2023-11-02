Колуилл: "Мы способны победить "Тоттенхэм"

Леви Колуилл Защитник "Челси" Леви Колуилл уверен, что его команда способна прервать беспроигрышную серию "Тоттенхэма" в этом сезоне Премьер-Лиги.

В ближайший понедельник "Челси" совершит выезд на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", чтобы сыграть со "шпорами", которые сейчас единолично лидируют в Премьер-Лиге, не проиграв ни одного из 10 первых матчей.

И хотя сами "синие" находятся в нижней половине таблицы и уступают своему сопернику 14 очков, Колуилл верит, что его команда способна взять верх.

"Это большой матч. Будет замечательно в нем сыграть из-за нашего соперничества".

"Конечно, у них хорошие игроки, но и у нас тоже. Мы хорошо сыграли против больших команд вроде "Арсенала" и "Ливерпуля". У нас будет такой же подход, как в любом другом матче, и не имеет значения, на вершине они лиги или нет".

"Мы отправимся туда и постараемся одержать победу, на которую мы способны. Это будет сложный матч, но мы способны победить", — цитирует Колуилла Evening Standard.


Метки Колуилл, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2023 21:00

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