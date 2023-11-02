Тен Хаг может изгнать четырех игроков из МЮ

Вингер Антони является одним из четырех игроков, чье будущее в "Манчестер Юнайтед" находится на волоске.

"Юнайтед" совершенно не впечатляет на старте нового сезона, проиграв половину из своих первых 10 матчей в Премьер-Лиге.



Как утверждает Daily Express, главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг готов проявить свой беспощадный нрав, если игра команды не улучшится.



Некоторые игроки уже сражаются за свое будущее, потому что терпение Тен Хага в отношении них на исходе.



В качестве таких игроков называются защитник Виктор Линделеф, который в последнее время проигрывает конкуренцию даже Джонни Эвансу и Харри Магуайру, полузащитник Кристиан Эриксен, чьи выносливость и атлетизм явно угасают, нападающий Антони Мартиаль, который забил лишь один гол в своих 13 последних матчах, и упомянутый Антони, который никак не начнет оправдывать свой ценник в 86 миллионов фунтов.