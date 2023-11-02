Цоуфал уверен, что Райс приведет "Арсенал" к трофею

Защитник "Вест Хэма" Владимир Цоуфал уверен, что полузащитник Деклан Райс приведет "Арсенал" к трофею в этом сезоне.

Накануне Райс впервые встретился с "Вест Хэмом" после своего перехода от "молотобойцев" в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов минувшим летом.



Райс появился на замену в матче 1/8 финала Кубка Лиги и не смог предотвратить поражение "канониров" со счетом 3:1. Несмотря на это, Цоуфал убежден, что Деклан обречен на успех.



"Уверен, они что-нибудь выиграют. Они уже выиграли Суперкубок Англии, так что у него уже есть трофей с "Арсеналом".



"Увидеть его на противоположном краю поля — это было нечто особенное. Он невероятным образом выступает за "Арсенал" — еще лучше, чем выступал за нас. Он невероятный игрок. Было странно увидеть его в других цветах, но мы желаем ему всего наилучшего", — сообщил Цоуфал Evening Standard.