Мэддисон рассказал, как Постекоглу убедил его перейти в "Тоттенхэм"

Джеймс Мэддисон и Анге Постекоглу Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон рассказал, как главный тренер Анге Постекоглу убедил его перейти в лондонский клуб.

Покупка Мэддисона у "Лестера" за 40 миллионов фунтов минувшим летом стала большой трансферной удачей для "Тоттенхэма", потому что Джеймс мгновенно утвердился ключевым игроком "шпор".

26-летний англичанин забил три гола и отдал пять результативных передач в 10 матчах Премьер-Лиги, где "Тоттенхэм" в данный момент является единоличным лидером.

По словам Мэддисона, Постекоглу сыграл важную роль в его трансфере. Анге обещал, что "Тоттенхэм" обязательно изменится — с Джеймсом или без.

"Разумеется, мы разговаривали о том, как я подхожу его футболу, о моем стиле игры, о позиции, на которой я смогу играть, и о всех прочих деталях".

"Но в конце он сказал: "Ну, по-настоящему хорошо поговорили. Джеймс, что бы ты ни решил насчет перехода, ты увидишь совершенно другой "Тоттенхэм".

"Мне просто так понравились эти его слова — ты мог перейти и стать частью этого, или ты мог отправиться куда-нибудь еще, но "Тоттенхэм" все равно изменится".

"После этого я был слегка одержим мыслью о том, что да, я хочу перейти и играть за этого парня", — цитирует Мэддисона Daily Mail.


Метки Мэддисон, Постекоглу, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2023 18:00

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  1. makeewadim 02.11.2023 18:40 # makeewadim
    Что бы Мэддисон там не слышал, он попросту был никумоу не нужен! Он услышал голос в голове, которым был Грек

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