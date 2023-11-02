Мэддисон рассказал, как Постекоглу убедил его перейти в "Тоттенхэм"

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон рассказал, как главный тренер Анге Постекоглу убедил его перейти в лондонский клуб.

Покупка Мэддисона у "Лестера" за 40 миллионов фунтов минувшим летом стала большой трансферной удачей для "Тоттенхэма", потому что Джеймс мгновенно утвердился ключевым игроком "шпор".



26-летний англичанин забил три гола и отдал пять результативных передач в 10 матчах Премьер-Лиги, где "Тоттенхэм" в данный момент является единоличным лидером.



По словам Мэддисона, Постекоглу сыграл важную роль в его трансфере. Анге обещал, что "Тоттенхэм" обязательно изменится — с Джеймсом или без.



"Разумеется, мы разговаривали о том, как я подхожу его футболу, о моем стиле игры, о позиции, на которой я смогу играть, и о всех прочих деталях".



"Но в конце он сказал: "Ну, по-настоящему хорошо поговорили. Джеймс, что бы ты ни решил насчет перехода, ты увидишь совершенно другой "Тоттенхэм".



"Мне просто так понравились эти его слова — ты мог перейти и стать частью этого, или ты мог отправиться куда-нибудь еще, но "Тоттенхэм" все равно изменится".



"После этого я был слегка одержим мыслью о том, что да, я хочу перейти и играть за этого парня", — цитирует Мэддисона Daily Mail.