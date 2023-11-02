Энди Коул разочарован Антони

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Энди Коул выразил свое разочарование вингером "красных дьяволов" Антони.

Летом 2022 "Юнайтед" заплатил 86 миллионов фунтов "Аяксу" за Антони, чья игра совершенно не соответствует такому ценнику.



В 10 матчах своего второго английского сезона Антони не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи, и Коул, отличившийся 121 раз в 275 матчах за "Юнайтед", вообще не понимает, какой прок от 23-летнего бразильца на поле.



"Он абсолютно сводит меня с ума. Он индивидуалист".



"Все мы знаем, что он действительно хорошо владеет левой ногой и не будет смещаться направо. Поэтому, будучи центральным нападающим и совершая рывок к ближней штанге, ты заранее знаешь, что никогда не получишь от него поддержки".



"Я обращаю внимание на такого рода вещи. Он не забивает достаточного количества голов, он не создает достаточного количества моментов для своих партнеров по команде".



"Ты смотришь на него и думаешь: "А что ты вообще даешь?" Они потратили чертовски много денег на него, и тренер его поддерживал. Должно быть, ему действительно тяжело", — сообщил Коул Sky Sports.