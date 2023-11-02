Нани раскритиковал игру "Юнайтед"

Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Нани раскритиковал игру "красных дьяволов".

В свое время Нани провел семь лет в "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.



Нынешний "Юнайтед" является жалким подобием той команды. Нани считает, что коллективу Эрика Тен Хага не хватает настроя и лидеров в раздевалке.



"Когда смотришь за игрой "Манчестера", то не видишь духа жертвенности, у них отсутствует целеустремленность".



"У них нет ведущего игрока, который говорит: "Мы должны победить! Мы должны бежать с мячом и отправить его в сетку", — сообщил Нани B24.

