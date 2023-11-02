Нани раскритиковал игру "Юнайтед"

Нани Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Нани раскритиковал игру "красных дьяволов".

В свое время Нани провел семь лет в "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.

Нынешний "Юнайтед" является жалким подобием той команды. Нани считает, что коллективу Эрика Тен Хага не хватает настроя и лидеров в раздевалке.

"Когда смотришь за игрой "Манчестера", то не видишь духа жертвенности, у них отсутствует целеустремленность".

"У них нет ведущего игрока, который говорит: "Мы должны победить! Мы должны бежать с мячом и отправить его в сетку", — сообщил Нани B24.


Метки Манчестер Юнайтед, Нани

Автор mihajlo   

Дата 02.11.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. torres23 02.11.2023 17:17 # torres23
    Юнайтед борется во время трансферного окна за игроков с именами, но ни как не за игроков, которые нужны на поле и тренеру, вот и нет игры при хорошем тренере. Владельцы думают только об имидже команды, но ни как не о спортивной составляющей

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  2. division 02.11.2023 16:39 # division
    Прочитал как "бывший нигер"

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  3. vyrentz 02.11.2023 16:37 # vyrentz
    Разве это не тот парень, который не стал вторым Роном по причине отсутсвия дисциплины и спортивного духа?

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  4. narcot 02.11.2023 16:32 # narcot
    ну был гейналду. был ли при нём внятный рисунок игры? нет, была всё та же знакомая всем помойка

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  5. redstyle 02.11.2023 16:09 # redstyle
    Да же цыган срёт на му

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