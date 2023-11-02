Нани раскритиковал игру "Юнайтед"
Бывший вингер "Манчестер Юнайтед" Нани раскритиковал игру "красных дьяволов".
В свое время Нани провел семь лет в "Юнайтед" при сэре Алексе Фергюсоне, выиграв четыре титула Премьер-Лиги, два Кубка Лиги и Лигу Чемпионов.
Нынешний "Юнайтед" является жалким подобием той команды. Нани считает, что коллективу Эрика Тен Хага не хватает настроя и лидеров в раздевалке.
"Когда смотришь за игрой "Манчестера", то не видишь духа жертвенности, у них отсутствует целеустремленность".
"У них нет ведущего игрока, который говорит: "Мы должны победить! Мы должны бежать с мячом и отправить его в сетку", — сообщил Нани B24.
02.11.2023 16:00
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Последние комментарии:
Юнайтед борется во время трансферного окна за игроков с именами, но ни как не за игроков, которые нужны на поле и тренеру, вот и нет игры при хорошем тренере. Владельцы думают только об имидже команды, но ни как не о спортивной составляющей
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Прочитал как "бывший нигер"
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Разве это не тот парень, который не стал вторым Роном по причине отсутсвия дисциплины и спортивного духа?
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ну был гейналду. был ли при нём внятный рисунок игры? нет, была всё та же знакомая всем помойка
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Да же цыган срёт на му
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