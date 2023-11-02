Невилл: "Театр Мечты" превратился в "Театр Ничего"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл отметил контраст в управлении его бывшим клубом и "Ньюкаслом".

Накануне вечером "Юнайтед" был разгромлен дома "Ньюкаслом" со счетом 0:3, вылетев из Кубка Лиги.



Этот результат, которому предшествовало поражение 0:3 от "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге, дал Невиллу повод рассуждать о кризисе, который охватил клуб с "Олд Траффорд".



"По пути в студию вчера вечером я наткнулся на (спортивного директора) Дэна Эшуорта. Он изменил структуру FA, он настроил "Брайтон" на этот невероятный период успеха, а теперь он заложил прочный фундамент в "Ньюкасле" при новых владельцах".



"Он компетентен, обладает высокой квалификацией и знает, что делает. Он будет работать с главным тренером, скаутами и прочими департаментами слаженно и спокойно. В двух своих последних матчах "Манчестер Юнайтед" играл с двумя клубами, которые создали достойную футбольную структуру для поддержки команды на поле и за его пределами. В "Юнайтед" совершенно обратная ситуация. У нас нет спортивного директора! Я привык ездить в Ньюкасл и сочувствовать их замечательным фанатам, чьи энергия и энтузиазм угасли в период Майка Эшли. Это было больно видеть".



"Вчера вечером "Театр Мечты" превратился в "Театр Ничего". Каждому фанату "Юнайтед" было скучно. На поле игроки были в шоке, их игра была жалкой, а тренер никак не мог повлиять на это. Мы уже видели подобное. Мы знаем, чем это заканчивается, и с нас хватит", — сообщил Невилл Sky Sports.