Мерсон: "Тен Хаг потерял контроль над игроками"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг утратил контроль над своими игроками.

Проиграв "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге 0:3 в минувшее воскресенье, накануне "Юнайтед" с таким же счетом уступил "Ньюкаслу" в 1/8 финала Кубка Лиги.



То, в какой манере "Юнайтед" проиграл оба этих домашних матча, говорит Мерсону о том, что игроки "красных дьяволов" больше не слушаются Тен Хага.



"Это было шокирующе. Это было плохо. У них снова закончились идеи. Мы говорим эти вещи про "Манчестер Юнайтед" уже несколько лет. Ты не видишь индивидуальности и не видишь, что они пытаются делать".



"Когда смотришь на другие команды, ты можешь видеть, что они пытаются делать. С Джо Уиллоком, Шоном Лонгстаффом и Жоэлинтоном "Ньюкасл" доминировал над ними в центре поля".



"Ньюкасл" произвел восемь перестановок в стартовом составе, а "Юнайтед" все равно проиграл 0:3. Проигрывать футбольные матчи можно по-разному, и каждый проигрывает матчи, но сегодня вечером они были вчистую переиграны, как и на прошлой неделе (поражение от "Сити" со счетом 3:0)".



"Ньюкаслу" просто было слишком легко. Они ничуть не испугались "Олд Траффорд", а просто вышли и сыграли".



"Каждую неделю я вижу, как Тен Хаг с каменным лицом жует жвачку. Это единственное, что я вижу, и нужно что-нибудь предпринять".



"Теперь выезд к "Фулхэму" в субботу становится большим матчем для них. Я не вижу, как можно продолжать в том же духе. Я прочитал в газетах, что его увольнение стоило бы 15 миллионов фунтов. Знаю, они могут сказать, что это много, но они едва похоронили 80 миллионов фунтов, отказавшись использовать Джейдона Санчо".



"Я не знаю, как долго они охотились за этим парнем. Стоило ему раз высказаться, и он оказался полностью изолирован. Наверное, он уйдет в аренду в январе, а они будут платить половину его зарплаты".



"С этим нужно разобраться, и лично я нахожу их атмосферу токсичной. Я не вижу никаких намеков на токсичность за кулисами — я больше переживаю за то, что происходит на поле. У них творится совершенный беспорядок, и если бы не отраженный на последней минуте пенальти против "Копенгагена", они бы завершили тот домашний матч вничью. Хватит, будьте серьезнее".



"На мой взгляд, он под серьезным давлением, и им нужно провести встречу и обсудить, как быть дальше. Он потерял контроль над игроками — иначе так не проигрывают, как проигрывают они".



"Каждый проигрывает футбольные матчи, но проигрывать их можно по-разному, а поражения вроде сегодня вечером или на прошлой неделе показывают, что они просто были вчистую переиграны. Это никуда не годится. "Ньюкаслу" все давалось слишком легко", — сообщил Мерсон Sky Sports.