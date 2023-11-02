Почеттино пообещал быть осторожным с Джеймсом

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино пообещал, что будет осторожным со своим капитаном Рисом Джеймсом.

Накануне вечером Джеймс впервые за почти три месяца вышел в стартовом составе "Челси", поспособствовав победе 0:2 над "Блэкберном" в рамках 1/8 финала Кубка Лиги.



Почеттино заменил Джеймса уже на 61-й минуте, чтобы исключить какие-либо риски. План Маурисио состоит в том, чтобы постепенно увеличивать нагрузку на склонного к травмам 23-летнего англичанина.



"Он по-настоящему важен. Когда назначаешь игрока своим капитаном, важно, чтобы он оставался в строю, мог играть и помогать команде. Он важный игрок для нас".



"Он удивительный игрок. На мой взгляд, он один из лучших крайних защитников в мире. Ему не повезло, потому что до сегодняшнего дня он сыграл только 70-75 минут против "Ливерпуля" в первом матче сезона".



"У нас был соблазн, чтобы позволить ему сыграть все 90 минут. Но нам нужно быть осторожными. Мало-помалу он будет набирать форму и подстраиваться под требования матчей", — цитирует Почеттино Evening Standard.